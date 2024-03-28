4/1愚人節「真．吃得到」美食盤點！ 萬波結冰水、85℃檸檬水、紅葉白森林、爭鮮飯裡藏鮮 多款獵奇美食引爆期待

一年一度「4/1愚人節」來了，許多人對這一天充滿期待又怕受傷害！ 餐飲業者把握時機，為免消費者期待落空，紛紛針對愚人節推出應景、真的吃得到的「獵奇美食」來同樂，例如：萬波每年推出滿滿冰塊的「結冰水」、清新跟進讓白糖水+珍珠成為特調「珍珠白」、老字號紅葉蛋糕也跟得上風潮，直接推出純白奶油款的「白森林蛋糕」，一起來看看還有哪些品牌，為這一天貢獻讓人會心一笑的超獵奇美食成品吧！

萬波島嶼紅茶「結冰水」

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶曾在愚人節推出造成轟動「結冰水」，甚至成為當日銷售冠軍飲品，今年4/1這杯傳奇飲品將再度回歸，使用三道過濾的飲用水加入滿滿冰塊裝進手搖杯裡，大杯售價10元，今年「加量不加價」更免費提供加料升級，可任選波霸或小珍珠，不但透心涼還能有飽足感。

再加碼萬波於全台門市4/1推出帆布環保杯套，只要購買萬波飲料任一杯，出示萬波官方LINE會員，即可用59元加購環保杯套一個(原價69元)，一杯飲品加購一個、兩杯二個，以此類推。萬波把即將丟棄的門市宣傳帆布條，經過清潔整理後，縫紉再製成為獨一無二的環保杯套(花色隨機)、數量有限，售完為止。

圖／萬波島嶼紅茶提供

清心福全「珍珠白」

圖／翻攝Threads＠jw_o429、清心福全粉專

清心福全手搖飲料最近曝光新品「珍珠白」，內容物即是「珍珠+糖+白開水」，一杯珍珠白有30元、35元兩種價格，依照區域標價，實際價格以各個門市販售為主，自即日起「珍珠白」正式販售至4/3止！

85℃「一杯檸好」

圖／85℃提供

85℃全台門市於4/1愚人節當天，推出新飲料「一杯檸好」，初步乍看以為是白開水，實際上是一杯酸爽清香的「無糖檸檬水」，以用檸檬汁黃金比例調和，消暑解渴，不含咖啡因不用擔心晚上睡不著覺，只提供無糖唯一選項，也不用擔心喝了會發胖。4/1加碼門市限定買一送一，大杯原價41元，兩杯只要41元優惠。

鶴茶樓「南鶴（難喝）那堤」

圖／鶴茶樓提供

復古系手搖「鶴茶樓」自3/30至4/1推出3日限定「南鶴（難喝）那堤」，除了大玩諧音梗，更走在創意前端。按惡搞程度區分為等級一星的「南鶴那堤」和等級二星的「超南鶴那堤」，分別為店員隨機挑選2款茶底、4款茶底搭配鮮奶，打造盲盒鮮奶茶。還能再加15元升級加料，挑戰最高等級三顆星的「南鶴天花板」，讓店員為你隨機加入2種配料，超獵奇成品絕對令你既期待又怕受傷害。

TEA TOP第一味「紅粿鑽石」

圖／TEA TOP第一味提供

TEA TOP第一味自4/1到4/7，推出限時愚人節快閃飲品「紅粿鑽石」L杯19元，滿滿清涼的晶亮冰塊水，融入最夯的紅玉粉粿，不僅消暑還充滿茶香風味，甜度少糖也可以選無糖，但不開放加料。於4/1愚人節當天購買「紅粿鑽石」即可再獲得「(108茶王)空氣茶香杯」限量50組，消費者能自行撕開，體驗沖茶樂趣。

必勝客「芝心蛇圈圈披薩」

圖／翻攝靠北必勝客FB

必勝客繼去年愚人節必勝客推出過只剩一圈芝心餅皮的「零傷害披薩」後，獵奇的圓形造型和滿滿的芝心起司香氣，頗受網友好評。近日疑似有員工爆料則出照片，從操作說明照片中可見一款長相如同蛇一般繞成一圈一圈的「芝心蛇圈圈」披薩，官方隨後回應稱，感謝消費者對去年「芝心圈圈」的喜愛，今年愚人節將打造全新樣貌、濃郁美味的「新版芝心圈圈」。

紅葉蛋糕「白森林蛋糕」

圖／紅葉蛋糕粉專

老字號蛋糕「紅葉蛋糕」跟上愚人節風潮，推出期間限定的全白的6吋紅葉「白森林蛋糕」擁有最純白樸實的外型，使用獨家鮮奶油製成，口味則是經典的巧克力蛋糕體，只販售至4/1，

值得注意的是，這款愚人節限定蛋糕僅開放線上訂購、宅配到府，每顆售價含運費為760元，對於不愛裝飾櫻桃的人而言，可以說是一大福音。

爭鮮「飯裡藏鮮」

爭鮮「飯裡藏鮮」提供「蝦米攏嗚」口味，內含天婦羅炸蝦、鳳尾蝦等配料。圖／爭鮮提供

爭鮮神秘飯盒不只是白飯這麼簡單，每年好評不斷的「飯裡藏鮮」以盲盒為概念，擁有多種吃法，把醋飯翻過來，裡頭可是暗藏玄機。今年回歸再出奇招，餐盒附上與插畫家@Doristory聯名繪製包裝，貼紙可撕下收藏還可立即抽獎，有機會獲得「再來1份」、「香甜系列小點心」，以及線上會員抵用券等優惠。

今年新推兩款口味，「蝦米攏嗚」以天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材組成；「加貝驚喜」將鮭魚卵點綴於醋飯上，翻轉過來還有兩顆生食級大干貝，此外，這款飯盒還另推出「隱藏版」，爭鮮歡迎大家來嚐鮮，即日起至4/30限時販售。

聖保羅「日本愚治蛋糕、阿嬤烏愚子」

圖／聖保羅烘焙花園粉專

南台灣「聖保羅」烘焙坊搭上愚人節熱潮，推出創意的「日本愚治蛋糕」及「阿嬤烏愚子」，「日本愚治蛋糕」外觀看似抹茶紅豆蛋糕，灑上的竟是時常被拿來當噱頭的「香菜」；而「阿嬤烏愚子」則讓「豆沙糕」化身成超擬真的烏魚子外型。此外，聖保羅還推薦多種吃法，像是加入高粱烤著吃、和年糕一同包進海苔吃，或是搭配蘋果片配著吃，實在是既認真又有創意。