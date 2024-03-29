星級飯店開第一槍！ 寶林茶室案延燒 「格萊天漾」全面停用「粿仔條」相關產品
寶林茶室中毒案件狂燒，目前已造成18例中毒個案。對此，萬華五星級規格飯店「格萊天漾」率先開出第一槍宣布，決定在主管機關進一步掌握毒物調查情況之前，全面停用和「粿仔條」類似產品。
格萊天漾指出，目前相關供應商和供應之原料目前均無食安與衛生疑慮，但鑑於近日信義區餐廳業者傳出食物中毒事件，事件中「粿仔條」產品引起了廣泛關注及擔憂，決議將全面暫停使用類似產品，直至確認相關同類產品安全無虞，才會恢復原品項的餐飲服務。
業者透露，已將近期進貨的「粿仔條類」品項全數報廢銷毀，所有宴會菜單的料理有使用到、菜單有開到的「粄條、粿仔條、河粉」等，將全數主動聯繫客人，建議更換菜色內容。
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