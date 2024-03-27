貪吃鐵粉注意！春水堂「韶華之味」新品來了 下飯神器＋復古茶飲 加碼「四季春珍珠霜淇淋」限店販售

春水堂新品來了！知名連鎖茶館「春水堂」在步入4月前搶先公開「韶華之味」系列夏季新品，濃濃中式美味、復古茶飲等多達6道誘人佳餚，更加碼推出「四季春珍珠霜淇淋」系列，將於4/1起正式推出，邀請喜愛春水堂的食客們到店一飽口福。

春水堂「韶華之味」系列新品將於4/1正式上市。圖／春水堂提供

「春水堂」夏季新品揭曉，本次以「韶華之味」為新系列打頭陣，新款中式餐品有「經典魷香燒肉飯、膠原雞湯麵、麻油雞紅藜麥油飯」等懷舊創新主食，其中「經典魷香燒肉飯」嚴選豬五花細火慢燉，吃得到豐富油脂香氣和魷魚、梅干菜增添獨門風味，下飯程度直接爆表；「膠原雞湯麵」主打長時間細熬的骨膠原湯，順口到湯頭一滴都不剩；而喜愛油飯者則不容錯過「麻油雞紅藜麥油飯」，個中滋味就待饕客們自行揭曉。

經典魷香燒肉飯。圖／春水堂提供

膠原雞湯麵。圖／春水堂提供

麻油雞紅藜麥油飯。圖／春水堂提供

還有人氣第一茶點再升級變身「古早味蘿蔔糕」，清蒸至軟透，內餡帶有芋頭香氣，搭配古早味特製秘醬，涮嘴到停不下來。

春水堂人氣第一茶點升級變身「古早味蘿蔔糕」更吃得到純樸原味。圖／春水堂提供

「韶華之味」飲品部分，最新推出「麵茶粉粿拿鐵、麵茶豆花拿鐵」，是春水堂年度內部品質鑑定優勝創意飲品，鐵觀音茶底和香濃牛奶交織，再分別加入Q彈粉粿、軟嫩豆花佐黑糖，重現兒時記憶中的好味道。

「麵茶粉粿拿鐵」和「麵茶豆花拿鐵」。圖／春水堂提供

此外，春水堂也特別於限定門市推出以嚴選四季春茶葉製成的「四季春珍珠霜淇淋」系列新品，有「馬吿四季春珍珠霜淇淋」和「莓好四季春珍珠霜淇淋」兩種口味，前者添加有「山林裡的黑珍珠」美稱的香料馬告（山胡椒），輕輕一口就能嘗到茶香、檸檬香和香茅香；而「莓好四季春珍珠霜淇淋」則以草莓碎粒點綴，淋上蜂蜜與咕溜珍珠，香甜的多層次風味為這一餐畫下完美的句號。

左為「莓好四季春珍珠霜淇淋」、右為「馬吿四季春珍珠霜淇淋」。圖／春水堂提供

春水堂「馬吿四季春珍珠霜淇淋」。圖／春水堂提供

春水堂「四季春珍珠霜淇淋系列」販售資訊

開賣日期：2024/4/1

販賣門市：春水堂華山店、春水堂環球中和店（限定店鋪販售）

品項：馬吿四季春珍珠霜淇淋、莓好四季春珍珠霜淇淋

售價：118元/杯

春水堂「韶華之味」夏季新品資訊

開賣日期：2024/4/1

販賣門市：全台春水堂（部分品項除外）