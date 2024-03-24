最頂「威靈頓牛排」吃到飽！老饕讚「近滿分的自助餐廳」爽吃免千元　激推「必拿菜品」全曝光

「近滿分」的飯店吃到飽！藏身台北「JR東日本大飯店」的「鉑麗安全日餐廳」是不少吃到飽控的愛店之一，近期推出「歐洲主題料理」在網路上引發熱議，更有老饕在臉書社團大推特推，列出多道美味必拿清單和超詳盡的分享，吸引同好們回應「介紹的太讚了」、「這份食記太太太專業了」。

圖／JR東日本大飯店台北官網

飯店自助餐廳日新月異，紛紛推出期間限定主題，邀請饕客來趟味蕾的環球旅行。位於JR東日本大飯店內的「鉑麗安全日餐廳」最新推出「歐洲主題」，5/4前的午餐餐時段都有，吸引不少饕客慕名嘗鮮開吃。臉書社團中，更有超專業的老饕PO文分享，大讚鉑麗安「幾近滿分」，雖然沒有干貝、生蠔、龍蝦這類高奢食材，但道道好吃不誇張，甚至忍不住驚嘆連連。

圖／JR東日本大飯店台北官網

這位老饕也大方分享必拿菜餚，肉控最推「威靈頓牛排、現煎帶骨牛小排、法式油封鴨、德國豬腳、戰斧豬排」等，主食現做擔擔麵、西班牙海鮮燉飯熱熱吃超過癮，甜點部分也都很推薦，特別是巧克力塔、草莓系甜點等。其中「威靈頓牛排」更得到了「爆炸好吃」的形容，牛肉超嫩超正宗；「法式油封鴨」軟嫩不柴，媲美「單點品質」，錯過沒吃會扼腕。

鉑麗安「威靈頓牛排」深受老饕推薦與喜愛。圖／摘自Google地圖 網友Jumbo Chiang

圖／摘自Google地圖 網友Jumbo Chiang

該貼文下也有網友覆議，表示「威靈頓牛排才應該是JR的招牌」，次次推出都不會讓人失望，吃好吃滿準沒錯。

圖／摘自Google地圖 網友Eunice Yeh

快訂位！特搜「鉑麗安全日餐廳」超值優惠，即日起至4/30，平日（週一至五）午餐，60歲(含)以上用餐出示證件可享本人「用餐6折」優惠；同一活動期間，週一至四晚間8點後入場即可享「晚晚餐買一送一」。而加入JR Hotel Member則可享平日午晚餐每位999元（原價1,480元）、假日1,299元優惠價（原價1,680元）。平日午晚餐加上服務費每人總價1147元，不吃爆還真的對不起自己的貪吃胃。