連續3天買一送一！ 台中吃到飽控必追「美食體驗日」 月底前對中證件2碼全桌85折

台中吃到飽饕客們快追！ 自3/25至3/28連續三天，星饗道國際自助餐回饋顧客推出「星饗美食體驗日」，消費即可享有買一送一。

圖／星饗道國際自助餐提供

星饗道國際自助餐提供海鮮、日式料理、中式料理、西式料理、甜點等豐富多樣菜色，搭配今年度龍‧蝦‧道活動延長到5月底，10道龍蝦料理輪番上陣，包括奶油龍蝦披薩、百味小龍蝦、和風龍蝦海苔卷、龍蝦沙拉珠寶袋等，每道都是值得一嚐的佳餚。

圖／星饗道國際自助餐提供

另外，餐廳3月女神月活動到月底為止，凡持身分證字號任二碼為「5、2、3、8」的民眾，即可享有全桌85折，還有3位女性同行、第3人38折優惠。

圖／星饗道國際自助餐提供

接下來歡慶快樂的兒童節，每一位兒童都將以美食好好呵護，推出兩人同行兒童免費優惠，讓全家人一同大飽口福。