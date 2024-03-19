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老饕崩潰求開門！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖、翻攝謝金燕臉書
圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖、翻攝謝金燕臉書

藝人謝金燕曾透露，爸爸豬哥亮生前最愛的小吃店就是高雄的「七賢路鴨肉飯」，然而，近日傳出已經許久未開，連Google評論都顯示「暫停營業」，讓不少老饕崩潰紛紛留下5星評論求老闆開門。

圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖
圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖

自民國66年開業至今的「七賢鴨肉飯」，是高雄在地知名小吃，藝人謝金燕曾透露，「七賢鴨肉飯」是爸爸豬哥亮生前最愛吃的小吃店之一，期間雖曾搬遷過店面3、4次，卻仍阻擋不了老主顧們追隨。

圖／翻攝謝金燕臉書
圖／翻攝謝金燕臉書

「七賢鴨肉飯」2023年5月即因人力不足，取消內用，只專做外帶，有老饕發現，早在2024年初「七賢鴨肉飯」就沒有開店營業，目前在Google也顯示「暫時關閉」，評論可見許多網友留言，「有營業了嗎？超級懷念」、「是我最喜歡的鴨肉飯，不知道什麼時候才能再吃到」、「還在停業嗎？有人知道消息或什麼時候開嗎」、「怎麼停業那麼久呀」。

根據《東森新聞》報導，附近同業說明，老闆娘日前摔倒要開刀，因此目前停業靜養，至於何時會重新開業，仍是未知數。

圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖
圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖

圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖
圖／翻攝七賢鴨肉飯專賣店google地圖

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