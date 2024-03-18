探店先等等！台北超人氣「高CP值早午餐名店」改裝暫停營業 預計5月中嶄新回歸

超人氣早午餐店改裝停業！主打元氣早午餐的「饗旅」是台北平價早午餐推薦名店，開業四年自今(18)日起暫停營業進行裝修，預計將於5月中以全新的面貌強勢回歸。

圖／饗旅粉專

圖／饗旅粉專

位於台北中山區的「饗旅」開業四年擁有一批忠實顧客，在Google上擁有4.7高分和近2,000則評論。百元出頭的豐盛早午餐盤不僅平價且營養滿分，手工漢堡、牛奶吐司套餐都是店內人氣餐品，小小的店面時常客滿，因此店外也不時出現候位人潮。

而「饗旅」近日貼出公告，為提供更好的服務，將於3/18起暫停營業進行裝修，預計在5月中會以「饗旅2.0」及全新菜單的更好面貌回歸。

改裝消息曝光後，不少老顧客都表示非常期待。而探店過的網友則留下「這是一間超值得推薦的早午餐店」、「食物表現都很讚，很值得來吃」、「CP值很高」等高評價，接下來就先靜待店家回歸的好消息。

圖／摘自Google地圖 網友Yi chen Shih (kevin)