蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」人潮暴增5倍 宣布「無限期暫停營業」 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

位於台北市中山區的「曾家豆漿」以現做蛋塔爆紅吸引大批人潮聞香而來，沒想到卻因生意太好「客人暴增5倍」，導致店家不堪負荷，貼出「無限期暫停營業」公告。

圖／摘自Google地圖 網友Chen Greena

「曾家豆漿」在地飄香20年，蛋餅、豆漿、燒餅油條都是招牌傳統好味道，更販售豆漿店極少見的「葡式蛋塔」，價格平實又料好實在，原先就深受在地人喜愛。而近期由於有許多網紅、部落客爭相到訪宣傳，使得豆漿店突然爆紅吸引探店的人潮暴增到過去的五倍之多，加上排隊人潮恐造成社區困擾，店家於門店貼出「無限期暫停營業」公告。

圖／摘自中山區大小事臉書社團 網友謝季勳

圖／摘自Google地圖 網友Chen Greena

而停業消息傳出後，便有老主顧回應表示「蛋塔風潮開始之後，我就再也不去了」、「被一堆蹭熱的人給害死，以後想吃不知道什麼時候才能吃到了」，也有網友建議店家「停賣蛋塔就可以了」。