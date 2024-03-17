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「神旺潮品集」港點下午茶全面9折！30款「腸粉蘿蔔糕石斑卷」統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／神旺潮品集臉書粉專
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「神旺潮品集」忠孝店推出「周末假日限定」9折優惠，下午茶時段訂位即享港點單點全面９折，提供30款精緻港點，價格最低138元起。精選美食包括香氣四溢的XO醬煎腸粉和鹹香石斑卷等。另外，消費者可享受潮品集旗下店面的LINE集點卡福利，每集滿10點可兌換10款主廚私房開胃菜，讓饕客品味多樣精緻美食。

圖／神旺潮品集臉書粉專
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圖／神旺潮品集臉書粉專
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潮品集手工港點週末優惠1次看

神旺潮品集．忠孝店的手工港點，即日起推出「周末假日限定」9折優惠，下午茶時段訂位即享港點單點全面９折優惠，精緻港點多達30款，價格由138元起，CP值超高。

圖／神旺潮品集臉書粉專
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精緻港式點心讓饕客賞味不盡

神旺潮品集．忠孝店的手工港點以XO醬煎腸粉聞名，包裹著香氣四溢的XO醬，香辣美味驚艷味蕾；另外，海鮮控不可錯過的香蔥石斑卷，肉質細緻的石斑魚搭配蔥花與薑末，外皮酥脆，內裡鮮美；此外，生汁明蝦卷也是必吃之選，整尾的澎湖明蝦搭配糖漬鳳梨丁、美乃滋，香脆鮮美，令人難以忘懷。其他經典港點也統統吃得到。

圖／神旺潮品集臉書粉專
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除了港點優惠外，神旺潮品集旗下多家店面推出官方LINE集點卡，單筆消費不限金額即可累點，每集滿10點可兌換多達10款主廚私房開胃菜，包括「澎湖泡菜小管」、「潮式酸菜鯽魚」等，保證品味多樣精緻美食。趕快搶先預約，享受美食饗宴！

圖／神旺潮品集臉書粉專
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LINE 下午茶 港點 澎湖 饕客

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