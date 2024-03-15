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籃球迷看過來！ 三分春色挺HBL 小巨蛋門市限定「冠軍預測」抽門票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

籃球迷一定要追！舉辦超過30多年的HBL高中籃球聯賽，一直以來都是國內的籃球重點賽事，吸引了許多熱愛籃球、關注賽事的民眾到現場支持，今年的總冠軍賽事，也維持在小巨蛋點燃戰火，男、女籃分別晉級的四支隊伍，將在3/16、3/17兩日交戰。知名連鎖手搖飲業者三分春色力挺HBL高中聯賽，推出小巨蛋店限定的「冠軍」預測抽獎活動。

圖／三分春色提供
圖／三分春色提供

這次預測活動，搭配著三分春色最新的四款青蘋果系列飲品，分別是茉莉花綠茶香氣帶出的「青蘋果朵朵」、可爾必思酸甜口感的「青蘋果可爾必思」、果香與茶味恰到好處的「青蘋果粒綠茶」以及讓茶控眼睛為之一亮的「青蘋果粒紅茶」。

民眾只要購買三分春色任一款蘋果系列的飲品，在小白單背後填入「姓名」與「聯絡電話」，再將小白單投入預測奪冠隊伍的抽獎盒中，就有機會抽中職籃門票兩張。

圖／三分春色提供
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這一次HBL高中籃球聯賽，女生組分別由北一女中、金甌女中、普門中學、陽明高中晉級季後賽，男生組則是東泰高中、松山高中、南山高中，以及追求衛冕的光復高中，現場將會備有8支勁隊的應援投票箱，想要參加抽獎的民眾，可以買杯手搖試試手氣，為自己支持的隊伍大力應援！

圖／三分春色提供
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