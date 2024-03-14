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萬波買1送1！懷舊台味「綠豆蒜」搬進門市 加料打造「手搖界佛跳牆」 熱賣回歸「春橙系列」揪友開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波就喝得到「綠豆蒜」！質感手搖品牌「萬波島嶼紅茶」新推出復古懷舊甜點「綠豆蒜」，搭配桂圓不論冷熱都超好喝，只要一杯就能輕鬆實現甜點自由。同時還有熱賣回歸的「春橙系列」買一送一，誰拒絕得了新鮮橙果的酸甜滋味呀！

桂圓綠豆蒜、双珍桂圓綠豆蒜。圖／萬波島嶼紅茶提供
桂圓綠豆蒜、双珍桂圓綠豆蒜。圖／萬波島嶼紅茶提供

「萬波島嶼紅茶」把懷舊甜品「綠豆蒜」搬到門市開賣囉！「桂圓綠豆蒜」喝得到碎桂圓肉、脫殼綠豆仁，清爽有料十分涮嘴；而咀嚼控則不能錯過「双珍桂圓綠豆蒜」，多了珍珠與波霸，嚼感大升級，創新復古味帶來滿滿能量（備註：內含桂圓，孕婦不宜飲用）。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

對於喜歡把手搖當甜點的朋友，萬波也推薦加料喝，除了基本款珍珠、波霸外，小芋圓、粉粿、愛玉統統有，全部加一輪直逼「手搖界佛跳牆」。

圖／萬波島嶼紅茶提供
圖／萬波島嶼紅茶提供

此外，萬波熱賣回歸的「春橙系列」特別祭出買一送一優惠，即日起至3/26，使用Uber Eats點購「春橙翡翠、春橙烏龍」可享買一送一，台灣農園摘採柳橙果肉結合不同茶湯，果香茶香一口喝。

圖／萬波島嶼紅茶提供
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圖／萬波島嶼紅茶提供
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Uber Eats 懷舊 手搖 甜點 粉粿 萬波 買一送一

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