全球3500家炸雞「POPEYES」進軍台灣了！吃得到道地「路易斯安那炸雞」

「POPEYES美式炸雞」在美國享有極高的人氣，以路易斯安那風味炸雞聞名世界。無論是原味、鬼椒香料或蘸醬吃法，都擁有大批粉絲。在2024年第二季，台北市中正區即將開設POPEYES炸雞台灣一號店，讓炸雞控們期待不已。

2024-03-15 15:05