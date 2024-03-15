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全球3500家炸雞「POPEYES」進軍台灣了！吃得到道地「路易斯安那炸雞」
「POPEYES美式炸雞」在美國享有極高的人氣，以路易斯安那風味炸雞聞名世界。無論是原味、鬼椒香料或蘸醬吃法，都擁有大批粉絲。在2024年第二季，台北市中正區即將開設POPEYES炸雞台灣一號店，讓炸雞控們期待不已。
POPEYES是一家全球知名的炸雞連鎖速食餐廳，成立於1972年。目前已在全球30多個國家和地區開設了超過3500家餐廳，年營業額超過50億美元。這回進軍台灣也希望讓台灣的美食饕客能品嚐到美國紐奧良風味的POPEYES炸雞，無需跨洋飛行即可享受美味。
且POPEYES其獨特之處在於路易斯安那口味的炸雞，滿足顧客的多樣口味需求，提供各種美味的配菜和甜點。期待更多消息，敬請留意「金皇食品」公告。相關人才公告亦可至104查詢。
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