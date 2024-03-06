餐盤疑有蟑螂腳？ 涓豆腐指稱「油炸過的蔥」 祭1749元免單並發聲明澄清

知名連鎖韓式豆腐鍋「涓豆腐」餐廳，近日遭網友爆料，餐點的盤子上疑似有「蟑螂腳」，但店家回收後，回覆是「油炸過的蔥段」，遭消費者質疑店家是在推卸責任。對此涓豆腐所屬的「豆府餐飲」集團4日發聲回應表示，經過確認後認定該物為「油炸過的蔥段」，為免除顧客疑慮，當天消費金額全部免單。

圖／翻攝涓豆腐臉書

一名網友指稱，在本月1日到涓豆腐用餐時，吃到一半卻在餐盤上發現疑似「蟑螂腳」的異物，並透露店員當下將盤子收走，隔一小段時間回覆是我們看錯，表示那是蔥段。不過該名網友仍對此表示懷疑，認為店家試圖推卸責任。

對此涓豆腐所屬的「豆府餐飲」發出聲明，強調當天收回該疑似異物後，經過店內外場主管多次確認後，針對異物的觸感、顏色、形狀等特徵，以及與店內所有食材的對照仔細檢查後，都確認為油炸過的蔥段。

涓豆腐餐點示意圖，與本案無關。圖／翻攝涓豆腐臉書

豆府餐飲強調，依據消費者提供的影片用當天用餐的白盤模擬過後，確認盤子直徑為30公分、異物2.5公分，且無關節和毛刺，確認是油炸過的蔥段。儘管如此，為了彌撫消費者的情緒，店家已給予當日餐點1749元的免費招待。

對此，豆府餐飲重申，其一直以「顧客如友」的精神對待每一位消費者，並致力於為顧客提供良好的用餐環境。因此，旗下各分店已經落實了定期消毒和清潔的規定，並將以嚴格的標準要求出餐品質。此次事件反映出的疑慮，豆府餐飲表示會更加用心去解決，以保障消費者的權益。