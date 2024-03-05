吃鍋喝到加料冰沙！ 驚見「蟑螂碎屍」害食慾全消 築間道歉：加強清消

外食族心驚！ 有消費者昨(4)日晚間到築間北部某分店用餐，未料喝冰沙時看見蟑螂翅膀，後續還撈出蟑螂碎屍和蟑螂腳，瞬間讓他食欲全消，而結帳時，店家的處理方式是「免服務費」，讓他不滿po網怒轟。對此，築間發出聲明道歉，並強調當下立即暫停使用飲料機並進行清潔和消毒。

原PO在《爆料公社》發文指出，自己到台北築間某分店用餐，卻在飲料區的冰沙中喝到異物，起初他以為是蔥花，但細看後發現竟是「蟑螂翅膀」，店員將冰沙拿走後，還繼續撈出蟑螂碎屍和蟑螂腳，讓原PO食慾全消。

原PO表示，該店最後僅免收服務費賠償，讓他相當不滿「免服務費？我蟑螂都進嘴裡了！我給你80（元）你表演吃蟑螂要不要？」貼文一出，網友們也批不合理，「這個扯到爆！都吃到髒東西只免服務費？！店家危機處理不合格」。

圖／翻攝 爆料公社

對此，築間餐飲集團發聲明向所有的顧客致歉，表示「得知飲料中出現了異物，立即採取行動暫停使用涉及的飲料機並立即進行清潔和消毒工作。為了確保店內外環境的衛生和安全，已經聯繫相關的單位進行了全面的清潔和立即性的環境消毒。將在近期內增加環境消毒的頻率，以確保環境的乾淨和衛生。此外，已重新檢視並加強了防蟲措施，以防止類似意外再次發生。我們將繼續監控和改進作業程序，以確保產品和環境符合最高的衛生標準。」

最後聲明表示，「我們再次向受影響的顧客致歉，並感謝他們的反饋。我們會盡最大努力確保顧客的滿意度，並持續努力改進服務和產品質量。」