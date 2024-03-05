風靡台灣英倫風情！品味英國主廚手作料理 享受午茶花園甜蜜時光

英國主廚Amy回憶起童年的時光，從小媽媽就讓Amy把廚房當成遊樂場，7歲便放手讓她為家人料理一整桌的「Sunday Dinner」，更常邀請兒時玩伴到家裡的花園作客，女孩們盛裝打扮，參加著熱鬧的茶會、晚宴，大家在花園中盡情歡笑、嬉戲。午茶花園成為了她們快樂的舞台，小女孩們在花香中快樂地編織著屬於她們的純真友誼和童話故事。年復一年，女孩們長大了，追尋著自己的夢想，向著當年心中的童話故事，一步步前往、飛翔。

Amy19歲時以全英國餐飲學院的第一名成績畢業。後來，她為了愛情遠嫁到台灣，深深融入這片土地的美好。懷抱著兒時夢想，她努力在餐廳中重新塑造出英國老家的童年氛圍。作為一名來自英國的台灣媳婦，她與丈夫攜手合作，希望每一位在台灣的客人都能品嚐到正宗的英式料理。她堅持著對料理的熱情，不遺餘力地呈現食材的新鮮、道地美味和十足的英國佳餚。

店主夫妻從台北公館街頭開始販售以【英國奶奶】為名的英式奶昔起家，當初異國面孔在台灣街頭做生意，格外引人注意，加上正宗的英式風味，頗受市場好評，更在粉絲的鼓勵中，隨後在淡水開設了第一家店面，迅速成為當地的指標性的異國餐廳。後來，他們更進軍台北信義商圈，餐廳的雙人套餐、三層下午茶和手工司康等招牌菜式，深受顧客喜愛。不論是平日還是假日，店內總是湧入大批人潮，成功在競爭激烈的餐飲市場中打造出獨特的風格。

近年來，【英國奶奶】不僅進軍電商和百貨領域，更將對台灣人陌生的英式司康，一砲而紅成為網紅級的明星商品，每天銷量超過1000顆，被號稱全台最高級的司康，銷量第一名，用料超實在，高度最蓬鬆（蓬鬆的手工司康高度達5cm），隨著外帶甜點客戶的持續增加，毅然在全台專櫃和熱門交通處設立快閃店，更推出口味獨特，以卡士達灌餡的「流心司康」柔軟、濕潤的口感，有別一般司康口感紮實的固有印象，主廚Amy更踏上旅程，穿梭在台灣的鄉間小徑拜訪果農，尋找當季的水果製作成季節限定的司康美味，更不斷研發如「茶布司」..等新品。如今，在全台已經擁有許多忠實粉絲，不斷呼籲「英國奶奶」能夠到更多城市設立專櫃。

▲流心司康。

▲茶布司。

造訪人氣餐廳【英國奶奶】，店內裝潢典雅，提供傳統的英式餐點，如今更發展出全新的創意，推出「午茶花園」副品牌，於信義店A區及各大百貨設立專櫃。融合了花卉和植栽，營造出令人陶醉的異國風情，每個角落都超好拍！再搭配上經典的英式午茶和家庭料理，讓您感受別樣的「英倫風情」。

│雙人套餐

若渴望一次品嚐到正宗的英式經典料理，絕對不能錯過雙人套餐！湯品、沙拉、前菜、雙主餐、甜點以及飲品，應有盡有！除此之外，餐廳還提供主餐升級服務，包括A、B兩種特色主餐供您挑選，讓你能夠獨享到最具特色的英式美味！

▲開胃沙拉。新鮮生菜沙拉搭配清爽開胃的油醋或是鹹香濃郁的牧場醬。

▲主廚濃湯。使用新鮮南瓜慢火熬煮的香甜湯底，充滿大自然的田園風味，溫潤順口的味道讓人沉迷。

前菜│蘇格蘭炸蛋佐布萊絲頓泡菜

有300年歷史的經典英式開胃菜，由豬絞肉、蘋果丁、洋蔥、巴西里、水煮蛋等食材所製作「蘇格蘭炸蛋」，外皮酥脆、內層扎實，濃厚肉香令人直呼過癮！蘋果的輕甜與雞蛋的淡雅讓整體更為清爽，搭配布萊絲頓泡菜別有一番風味！是來店必點的超人氣品項之一。

主餐│英式炸魚薯條

一提到英國料理，就會直接想到「英式炸魚薯條」，嚴選肉質扎實的大西洋鱈魚，並在麵糊調加英式啤酒製成麵衣，打造出金黃酥脆、海味滿滿的炸魚，不論是搭配巴薩米克醋、麥芽醋、手工塔塔醬，都能讓其風味更有層次感，附餐厚切帶皮馬鈴薯味道也十分對味，外層酥脆內裡綿密，讓人忍不住一口接一口，一口炸魚一口薯條的搭配，怎麼吃都不會膩！

▲搭配一旁豌豆泥、烤檸檬又增添了另一種口感和味道，一魚多吃的品嚐方式，將食材的風味發揮到了淋漓盡致，更呈現最道地的英式炸魚薯條。

主餐│英式農舍派

「英式農舍派」是英國鄉村特有的在地美食，將牛絞肉、蔬果與紅酒燉煮超過三個鐘頭，調配出令人念念不忘的肉醬，鐵盤依序鋪滿馬鈴薯泥、肉醬、起司，烘烤出色澤誘人、鹹香四溢的農舍派，肉醬鮮明的鹹味帶有蔬果的酸與紅酒的香，襯托出馬鈴薯泥的香甜，起司則將兩者風味完美融合，讓人回味無窮！

│三層英式下午茶

網紅最喜愛的打卡美食就是「三層英式下午茶」。金色鳥籠中裝滿了三層點心瓷盤，盛載滿各種輕食、鹹食和甜點。

第一層是由英國切達起司跟自製鮪魚沙拉作成的三明治，煙燻鮭魚、魚子醬組成的開胃菜，以及清爽沙拉，由鹹味開始，揭開午茶的美好序幕。

第二層進入療癒甜點時刻，招牌手工司康與英式奶酪，外表金黃酥脆的司康，五公分高的司康外表金黃酥脆，延續傳統英式作法，全程只加牛奶，不添加任何一滴水，一口咬下去，蓬鬆的口感，在舌尖散發出濃郁的奶香。搭配著手工奶油和自製藍莓果醬，味道更加豐富。還能加價搭配主廚特選家鄉味「Rodda’s凝脂奶油」，增添司康的層次感！英式奶酪濃郁的奶香和柔軟的口感，帶來滿滿的幸福感。

最後第三層則是英式檸檬磅蛋糕與巧克力布朗尼，也是店內人氣外帶甜點品項之一，每一口都是對味蕾的熱情招待。

精緻的骨瓷茶具和搭配獨特風味的各式茶品，在浪漫的英式午茶花園中，讓人沉浸在優雅和愉悅的儀式感中，專注於品味每一口美食，感受午後的寧靜和悠閒。

外帶【英國奶奶】甜點禮盒

無論作為下午茶點心，還是與摯愛或親友分享，這份帶著英式風情的禮盒，都將為你帶來滿滿的溫馨和驚喜。

【英國奶奶】所承載的不僅僅是一場視覺、味覺、嗅覺的盛宴，更是主廚Amy對夢想的堅持、對美食的熱情和對台灣的情感。Amy主廚的笑容總是溫暖而迷人，她不僅能流利地說中文，還在台灣出版了三本料理書，並取得了廚師丙級證照，成為了知名的YouTuber，活躍於台灣各大綜藝和料理節目中。

店主夫妻的故事更彷彿一部浪漫的童話，從街頭小販到經營知名餐廳，再到美食品牌的主理人，他們的堅持和努力感染著每一位品嚐料理的客人。【英國奶奶】餐廳不僅吸引了來品味美食的顧客，也吸引了尋找美好回憶的食客。在這裡，每個人都能找到屬於自己的一份「英式浪漫」。





【英國奶奶·風味廚房-信義店】

店家地址：台北市信義區基隆路一段147巷28號1樓

店家電話：0287713141

營業時間：12:00–21:30

官方網站：https://bit.ly/4bmp8tJ





【英國奶奶·風味廚房-淡水店】

店家地址：新北市淡水區中正路272號1樓

店家電話：0226267570

營業時間：12:00–21:30





【英國奶奶·高島屋點心櫃】

店家地址： 台北市士林區忠誠路二段55號B1(天母高島屋百貨B1層)





【英國奶奶·北車點心櫃】

店家地址：捷運板南線台北車站出口B1層(近M4出口)





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