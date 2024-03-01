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再拓飄香新店點！ 花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」 第5分店插旗基隆孝三路

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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想念花蓮玉里橋頭臭豆腐的人，現在不用跑到花蓮了！ 知名的「玉里橋頭臭豆腐」近期傳出插旗基隆，於孝三路上與大台北紅茶共用店面，這將是繼去年夏天進駐桃園設點後，全台第5間新店點，將以外帶店的方式營業。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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遊客們到花蓮必踩點的排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」，採用天然酵母恆溫發酵、非基因改造的板豆腐，運用三道工序不同溫度油鍋來油炸的金黃臭豆腐，外皮酥脆內多汁，加入手工台式泡菜、蒜汁醬油等，臭到極致也美味到極點。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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近日有網友發現低調的進駐基隆，這將是「玉里橋頭臭豆腐」陸續開設的玉里本店、花蓮店、礁溪店與桃園大觀店之後的第5家分店。根據ETtoday旅遊雲報導指出，基隆分店落腳於孝三路上，以承租大台北紅茶部分店面，成為只有外帶方式的直營店，北部的朋友懷念這款美味可以衝了。

玉里橋頭臭豆腐。圖／摘自玉里橋頭臭豆腐（花蓮店）官方臉書
玉里橋頭臭豆腐。圖／摘自玉里橋頭臭豆腐（花蓮店）官方臉書

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基隆 臭豆腐

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