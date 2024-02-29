又要拚手速！最難搶的吃到飽「島語」開放5月訂位 母親節場次、餐價更新一次看

拚手速搶訂位！母親節訂位搶起來，台北最強吃到飽「島語 自助餐廳」將於3月1日上午11點起開放5月訂位，母親節假期餐價也同步更新，想帶媽咪到島語一飽口福的朋友記得定好鬧鐘，卡點搶位啦！

台北漢來大飯店的「島語自助餐廳」，標榜「一餐檯、一Fine Dining」的概念。圖／漢來提供

每月1日準時開搶！漢來旗下「島語 自助餐廳」每每開放訂位都被秒殺，目前至4月底的網路訂位都已額滿，想吃還得拚手速。即將迎來新的月份，島語將於3月1日上午11點起開放官網及電話的「5月訂位」，而5月也正逢母親節，島語同步更新母親節餐價，5/11、5/12母親節假期分為午餐、下午餐、晚餐等三個場次，午餐及下午餐每人1,790元、晚餐則是2,090元（需另收10%服務費），且不適用各項優惠，每位收取訂金500元。

圖／島語自助餐廳粉專

島語 自助餐廳【5月訂位】資訊

訂位開放日：3/1 上午11:00

訂位餐期：午餐 11:30-14:00｜下午餐 14:30-16:30（假日供應）｜晚餐 17:30-21:30

【母親節假期】5/11、12

訂位餐期：午餐 11:30-14:00｜下午餐 14:30-17:00｜晚餐 18:00-21:30