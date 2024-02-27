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甜甜包不忍了！頂呱呱 x beard papa's「卡士達甜甜包」3月吃得到 還有門市限定「卡士達泡芙炸雞堡」罪惡也要吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

甜甜包變身了！頂呱呱3月將攜手日本No.1泡芙專賣店「beard papa's」重磅推出新品「卡士達甜甜包」，並於3/1起在全台門市販售，光是新品圖一出就引發網友熱議，紛紛歡呼表示「哇哇超強聯名」、「好酷喔 想吃」。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

甜甜包是頂呱呱獨家經典品項，深受擁護者喜愛，但也有部分顧客體會不了它的美味。本次，頂呱呱特別攜手泡芙爺爺聯名新出擊，將於3月推出「卡士達甜甜包」，包有經典卡士達內餡的甜甜包下鍋油炸到金黃酥脆，一口咬下奶香撲鼻又爆漿。

為歡慶新品開賣，頂呱呱同步推出多款「卡士達甜甜包」套餐，3/1～3/31，「卡士達輕饗餐」門市特價99元（原價124元），含卡士達甜甜包2顆、地瓜薯條(小)、可口可樂系列(中)1杯；「卡士達獨享餐」特價209元（原價244元），以輕饗餐為基準，更多了原味炸雞1塊、原味雞腿1支；而「卡士達派對組合餐」則有卡士達甜甜包6顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2支、呱呱包2顆、地瓜薯條(小)、可口可樂1.25L，門市優惠價499元（原價596元）。

圖／頂呱呱提供
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3/11～3/17，還有頂呱呱忠孝旗艦限定「田園卡士達泡芙炸雞堡」，單點149元，搭配卡士達甜甜包2顆、可口可樂系列(中)1杯組合套餐，優惠價209元（原價243元）。忠實粉絲當然要手刀嘗鮮吃一波！

beard papa's與頂呱呱攜手打造「田園卡士達炸雞泡芙堡」，每顆149元。圖／beard papa's提供
beard papa's與頂呱呱攜手打造「田園卡士達炸雞泡芙堡」，每顆149元。圖／beard papa's提供

此外，頂呱呱也針對「麻油雞呱呱包」祭出優惠，即日起至2/29，麻油雞呱呱包2入特價109元、6入現省115元，只要299元；另有麻油雞獨享餐、雙人餐和派對組合餐的多款優惠選擇，79折涮嘴開吃滿足速食控。

圖／頂呱呱提供
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泡芙 派對 炸雞 頂呱呱

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