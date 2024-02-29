台北希爾頓飯店線上旅展獨家開賣39折起！有38盎司戰斧牛排、牛排吃到飽統統有

2024年TPTE台北旅展即將在3月1日舉辦，「台北艾麗希爾頓格芮精選酒店」搶先推出線上旅展開賣活動，即日起持續至3月10日。更狂因應閏年2月29日更有超值39折優惠，提供La Farfalla義式餐廳的美食券，包括現切牛排吃到飽和美國精選級戰斧牛排，價格從1,799元起，趕快搶了！

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

酒店特別看準228假期和四年一次的229日慶生用餐熱潮，加上迎接春季旅展，推出線上旅展開賣活動。LA FARFALLA義式餐廳推出超值的美國精選級戰斧牛排券，原價7,436元，現售3,999元，提供38盎司戰斧牛排和義饗輕食自助沙拉吧，肉食控絕對會愛。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

除了戰斧牛排券外，餐廳還提供現切牛排吃到飽下午餐券，價格1,799元起，供應各種肉類全餐，包括燒烤啤酒雞、脆皮豬腩和迷迭香大蒜烤紐西蘭羊腿等，讓顧客盡情享受美味。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

The Terrace大廳酒吧也推出多項超值優惠，包括Chill Time喫酒時光雙人券和星級牛肉麵主廚雙人券，讓顧客享受精選酌酒小食和美味牛肉麵，滿足不同喜好。更多優惠詳情請至台北艾麗希爾頓格芮精選酒店官網查詢。

*禁止酒駕 未滿18歲者禁止飲酒