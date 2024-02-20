漲到吃不起！章魚小丸子一盒要價百元 驚人物價吃不消 網諷：當日圓賣

漲破百！章魚小丸子是不少人逛夜市吃小吃的美食首選，日前有網友發布一張照片，圖中的章魚小丸子竟要價100元，引發網友熱議，紛紛留言回應「好誇張」、「70一盒我都下不去手了」，還有網友看不下去反諷「夜市可是高級場所呢」。

夜市的章魚小丸子是不少人邊吃邊逛的小吃首選。記者于志旭／攝影

有位網友在「爆廢公社二館」臉書社團分享一張照片，並配字「(章魚燒)漲到100了？」掀起網友討論，有人表示自己還停留在三盒100元的印象裡，沒想到物價一漲回不去，如今一盒章魚小丸子就要100元，令人無奈大嘆「連章魚小丸子都吃不起了嗎」。不過，也有網友指出，可能是在熱門景點的攤位才會出現這個價格，並從全台各地的網友留言看來，目前連鎖章魚燒的價位約在60至70元左右，而台南則仍有一盒45元的佛心價。

網友驚見章魚小丸子一盒竟要價100元引發討論。圖／摘自「爆廢公社二館」臉書社團

由於近年物價頻漲，小至路邊攤、大至各餐飲龍頭，都紛紛撐不住接力喊漲，令市井小民苦不堪言，就連夜市小吃都不再親民，也有網友舉例提到全聯吐司漲了兩成並表示「不意外」。但看到一盒章魚燒要100元，還是讓人搖頭嘆「吃不起」，另有網友幽默回應「真的當日圓賣」、「時薪漲10塊，物價漲10%」。

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