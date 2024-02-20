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考卷快找出來！ 肉老大發放上學期期末獎勵 「100分考卷」免費請吃4盎司豬肉套餐
考卷還沒被新年大掃除清掉吧？ 人氣火鍋「肉老大」特別準備了驚喜獎勵，為肯定在上半年學業表現出色的學子們，自即起至3/21止，祭出火鍋套餐免費送給「100分期末考卷」的國中、國小生們，名額有限，想吃快把考卷找出來！
肉老大獎勵用功的孩子，活動期間凡是擁有國中、國小期末考100分考卷的學生，限定112學年期末考：國語、英文、數學、自然、社會、歷史、地理、生物取得吉霸分(100分)的成績，都將獲得肉老大送出的「梅花豬肉套餐一份」(價值270元)，套餐內容含昆布湯，蔬菜盤，附餐，4盎司豬肉盤，還有飲料甜品自助吧，可完全免費享用。
需注意的是，兌換時間為平日週一到週四全天、周五17：00前，例假日不適用；由大人陪同一位小孩兌換，限“考劵本人”兌換，每張考劵限兌換一次，同桌最多限兩人兌換，兌換餐點家長需FB,IG打卡分享，且需來電告知參加此活動，每日名額有限，需預約訂位。家有優秀小學生仍免費吃大餐，把握機會快衝了。
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