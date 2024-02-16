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老闆慶生免費送！ KID宣布台北「野人Shabu」 2/21贈送100份套餐、加碼200份驚喜優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書
圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書

老闆慶生免費送！ 藝人KID(林伯昇)無預警於16日宣布「2/21我破40歲生日了，決定請客吃野人，說到做到！」，旗下經營的「野人Shabu」台北市民店，將於2/21贈送100份套餐，更同步將加碼200份「8折券」驚喜優惠，好康日期快筆記！

圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書
圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書

野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書專頁最新宣布「野人大BOSS，壽性大發，市民店專屬優惠來啦，2月21日老闆慶生「免費！免費！免費」贈送100份限定套餐，數量有限，手刀參加」，而KID(林伯昇)經營臉書也發布「生日當天請100位朋友，如果後面沒領到前100名號碼牌的，加碼200份八折卷給各位，因為那天我人在日本！所以就有誠意的在台北野人市民店，請你們吃熱呼呼火鍋，不接受電話預訂喔。」

圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書
圖／翻攝野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門臉書

想參加野人Shabu請客優惠者，需注意：1.當日16:30現場發送100位號碼牌，發完為止，無電話或線上預約，需現場排隊候位，17:00開始叫號依序入場。 2.叫號未到視同放棄資格。 3.未參與到100份免費套餐的朋友們也不要桑心，當日再加碼200份套餐8折優惠卷，當日可使用，或3個月內使用完畢。 4.此為市民店專屬優惠。

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