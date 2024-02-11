開春最嗨聯名！ 「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中限定快閃 本格德州燻⾁美味進擊「牛胸腹青醬漢堡」必吃

超強組合席捲台中街頭！ 來自高雄神秘全柴燒德州煙燻Celebrate BBQ整個二月進駐PARK 2草悟廣場，為春節連假迎來了一場特別的美食盛會。

德州偏移式煙燻爐。圖／Celebrate BBQ提供

Celebrate BBQ是一家源自高雄的煙燻專門店，以其秘製的德州風味煙燻肉聞名。這回接受了PARK2草悟廣場的邀請，帶來了全新快閃櫃位，推出全新「燻⾁塔可雙饗砲」，甚至將重達500磅的德州煙燻爐運至台中，堅持帶來最傳統本格全柴火正宗德州煙燻美味。

6oz軟嫩手撕豬肉盤(左)、手撕豬蜂蜜生吐司堡(右上)、煙燻肉盤大集錦(右下)。圖／Celebrate BBQ提供

6oz經典牛胸腹肉盤(左)、煙燻雞肉起司醬玉米脆片(右)。圖／Celebrate BBQ提供

Celebrate BBQ除了將精選充滿⽟米香氣的⼿⼯塔可餅⽪，分別夾入堅持18⼩時全柴火煙燻的⽜胸腹及⼿撕豬，推出人氣熱銷的「牛胸腹青醬漢堡」、「手撕豬蜂蜜生吐司堡」，更帶來極限量隱藏版兩款「霸王牛肋排BBQ漢堡——安格斯帶骨牛肋排」、「雞肉起司醬玉米脆片」每日僅有20份，售完為止。

極限量隱藏版牛肋排漢堡。圖／Celebrate BBQ提供

同時為了完美配合煙燻佳肴，Celebrate BBQ也邀請了「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒，讓求新奇美食體驗的食客，都能在德州風味的煙燻香氣中，大口吃肉、大口喝酒，美味⼀⼝入魂，絕對是超強下酒聖物！

Celebrate BBQ草悟廣場快閃店(左)、臺虎精釀(右)。圖／Celebrate BBQ提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中快閃店

地點：PARK 2草悟廣場

日期：即日起至~2/29（四）

營業時間：平日(週一至週五)18:00 ~ 24:00 ；假日(週六日、國定假日)12:00 ~ 24:00