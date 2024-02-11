快訊

明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

華爾街大多頭：標普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5,350點

過年不愁追劇荒！來看台灣四OTT平台春節推薦片單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開春最嗨聯名！ 「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中限定快閃 本格德州燻⾁美味進擊「牛胸腹青醬漢堡」必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Celebrate BBQ提供
圖／Celebrate BBQ提供

超強組合席捲台中街頭！ 來自高雄神秘全柴燒德州煙燻Celebrate BBQ整個二月進駐PARK 2草悟廣場，為春節連假迎來了一場特別的美食盛會。

德州偏移式煙燻爐。圖／Celebrate BBQ提供
德州偏移式煙燻爐。圖／Celebrate BBQ提供

Celebrate BBQ是一家源自高雄的煙燻專門店，以其秘製的德州風味煙燻肉聞名。這回接受了PARK2草悟廣場的邀請，帶來了全新快閃櫃位，推出全新「燻⾁塔可雙饗砲」，甚至將重達500磅的德州煙燻爐運至台中，堅持帶來最傳統本格全柴火正宗德州煙燻美味。

6oz軟嫩手撕豬肉盤(左)、手撕豬蜂蜜生吐司堡(右上)、煙燻肉盤大集錦(右下)。圖／Celebrate BBQ提供
6oz軟嫩手撕豬肉盤(左)、手撕豬蜂蜜生吐司堡(右上)、煙燻肉盤大集錦(右下)。圖／Celebrate BBQ提供

6oz經典牛胸腹肉盤(左)、煙燻雞肉起司醬玉米脆片(右)。圖／Celebrate BBQ提供
6oz經典牛胸腹肉盤(左)、煙燻雞肉起司醬玉米脆片(右)。圖／Celebrate BBQ提供

Celebrate BBQ除了將精選充滿⽟米香氣的⼿⼯塔可餅⽪，分別夾入堅持18⼩時全柴火煙燻的⽜胸腹及⼿撕豬，推出人氣熱銷的「牛胸腹青醬漢堡」、「手撕豬蜂蜜生吐司堡」，更帶來極限量隱藏版兩款「霸王牛肋排BBQ漢堡——安格斯帶骨牛肋排」、「雞肉起司醬玉米脆片」每日僅有20份，售完為止。

極限量隱藏版牛肋排漢堡。圖／Celebrate BBQ提供
極限量隱藏版牛肋排漢堡。圖／Celebrate BBQ提供

同時為了完美配合煙燻佳肴，Celebrate BBQ也邀請了「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒，讓求新奇美食體驗的食客，都能在德州風味的煙燻香氣中，大口吃肉、大口喝酒，美味⼀⼝入魂，絕對是超強下酒聖物！

Celebrate BBQ草悟廣場快閃店(左)、臺虎精釀(右)。圖／Celebrate BBQ提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Celebrate BBQ草悟廣場快閃店(左)、臺虎精釀(右)。圖／Celebrate BBQ提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中快閃店

地點：PARK 2草悟廣場

日期：即日起至~2/29（四）

營業時間：平日(週一至週五)18:00 ~ 24:00 ；假日(週六日、國定假日)12:00 ~ 24:00

煙燻大集錦。圖／Celebrate BBQ提供
煙燻大集錦。圖／Celebrate BBQ提供

編輯推薦

快閃店 漢堡 生吐司 連假

相關新聞

初二回娘家！超商推抗寒暖身優惠 咖啡買1送1、熱食買多件比較省

農曆春節天氣漸漸好轉，初二回娘家沒下雨但氣溫仍偏低，出遊塞車來點超商熟食、熱飲補給，暖胃又暖心。

開春最嗨聯名！ 「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中限定快閃 本格德州燻⾁美味進擊「牛胸腹青醬漢堡」必吃

開春最嗨聯名！ 「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中限定快閃 本格德州燻⾁、牛胸腹青醬漢堡必吃

叫阿美的都特會煮！ 全台美味5選「阿美小吃」米干、肉圓、虱目魚湯必探店 加碼「素蘭炸雞」好啾C

叫阿美的都特會煮！ 全台美味5選「阿美小吃」米干、虱目魚湯必探店 加碼「素蘭炸雞」好啾C

整理包／4大超商「春節限時優惠」過年買好買滿享好康！哈根達斯、霜淇淋、咖啡快囤貨

超商身為大眾日常生活中的好鄰居，在春節期間也推出滿滿優惠，陪伴消費者過好年，讓大家買好買滿還能享好康，更是為新的一年囤貨的好時機。 ●7-ELEVEN 7-ELEVEN於2月9日前推出「好

2024最強過年春節優惠！ 超商咖啡、手搖、霜淇淋「買一送一」 炸物、串燒一路折扣到開工&情人節

2024過年春節優惠！ 咖啡、手搖、霜淇淋「買一送一」 痛快一路喝到開工+情人節

500盤輕鬆吃！王瑞瑤、陳瑞憲、孫怡的日常私房愛店

首份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，採用廣納不同專業領域意見領袖的評鑑模式，引發熱烈回響。尤其2023年適逢疫情趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。