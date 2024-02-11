聽新聞
test
0:00 / 0:00
開春最嗨聯名！ 「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中限定快閃 本格德州燻⾁美味進擊「牛胸腹青醬漢堡」必吃
超強組合席捲台中街頭！ 來自高雄神秘全柴燒德州煙燻Celebrate BBQ整個二月進駐PARK 2草悟廣場，為春節連假迎來了一場特別的美食盛會。
Celebrate BBQ是一家源自高雄的煙燻專門店，以其秘製的德州風味煙燻肉聞名。這回接受了PARK2草悟廣場的邀請，帶來了全新快閃櫃位，推出全新「燻⾁塔可雙饗砲」，甚至將重達500磅的德州煙燻爐運至台中，堅持帶來最傳統本格全柴火正宗德州煙燻美味。
Celebrate BBQ除了將精選充滿⽟米香氣的⼿⼯塔可餅⽪，分別夾入堅持18⼩時全柴火煙燻的⽜胸腹及⼿撕豬，推出人氣熱銷的「牛胸腹青醬漢堡」、「手撕豬蜂蜜生吐司堡」，更帶來極限量隱藏版兩款「霸王牛肋排BBQ漢堡——安格斯帶骨牛肋排」、「雞肉起司醬玉米脆片」每日僅有20份，售完為止。
同時為了完美配合煙燻佳肴，Celebrate BBQ也邀請了「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒，讓求新奇美食體驗的食客，都能在德州風味的煙燻香氣中，大口吃肉、大口喝酒，美味⼀⼝入魂，絕對是超強下酒聖物！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」台中快閃店
地點：PARK 2草悟廣場
日期：即日起至~2/29（四）
營業時間：平日(週一至週五)18:00 ~ 24:00 ；假日(週六日、國定假日)12:00 ~ 24:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言