2024最強過年春節優惠！ 超商咖啡、手搖、霜淇淋「買一送一」 炸物、串燒一路折扣到開工&情人節

2024全台最強過年飲品優惠快收！ 「超商＋手搖飲＋咖啡」一次蒐，除了有7-ELEVEN咖啡買2送2、全家霜淇淋5元，還有超商咖啡買20送20，星巴克也有買一送一，開工日還有萊爾富咖啡買40送40、OKmart買10送10，初五遇上西洋情人節，也還有七盞茶新品買一送一，快來追！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取咖啡優惠，將於2/8起至2/14推出「CITY龍年指定案型688元」優惠，包括大杯美式26杯、大杯拿鐵18杯、黑糖珍珠撞奶或珍珠奶茶16杯、經典純奶茶純奶青20杯、大杯精品美式或拿鐵10杯，皆可以688元超值優惠入手！而會員購買後再轉贈親友並於期限內兌領完畢，則可獲得OPENPOINT點數紅包6點。

●全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至2/14，全家APP隨買跨店取推出「春節雲端傳情」優惠組合，分別有168元、1688元、8888元多款組合，不論是Let's Café、私品茶、Fami!ce全家霜淇淋通通都有，例如大杯經典拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、Fami!ce全家霜淇淋15支只要1,688元。(每位會員限購1組，兌換期限至114/12/25)，此外，同時段於全家實體門市也同享Let's Café特濃美式、特濃拿鐵買一送一、私品茶全品項任選第2杯5折，以及Fami!ce全家霜淇淋第2支只要5元優惠。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富即日起至2/20，Hi Café新品甜莓風味系列嘗鮮價只要49元，55元的中杯草莓風味拿鐵、大杯草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ、特大杯冰葡萄風味氣泡，通通只要49元就可以喝到！另外。2/15至2/28於門市超值購與Hi-Life VIP APP內的整買零取，同步推出Hi Café大杯系列的特濃美式咖啡與特濃拿鐵咖啡，同品項享買20送20，最多直接現省1,300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart 咖啡優惠，只要到OKmart門市購買大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，自即日起至2/11，不限冰熱皆可享同品項買2送1優惠；自2/12至2/15，不限冰熱享同品項買2送2！另外OKmall也推大杯莊園美式或拿鐵買6送3、買20送12，再加贈會員點數500點；另有「開工應援好咖日」，購買大杯莊園級美式/拿鐵享同品項10杯送10杯，再送OKPoint 888點！OKCAFE於2/14西洋情人節當天，購買任一阿華田聯名系列飲品，享單杯7折優惠。

●星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克將於2/8起至2/12日推「發財好運龍總來 滿額好友分享券活動」活動！活動期間只要消費滿300元，即可獲得好友分享買一送一券一張，憑券到全台星巴克門市購買特大杯冰熱、口味一致的飲料，即可享買一送一優惠！注意活動不累贈，兌換期間為獲券日後2日，最後兌換日為2/14。

●路易莎

圖／路易莎咖啡提供。

路易莎黑卡會員限定優惠加碼延續到今年的2/29。四重奏好康有11點前咖啡飲品第2杯半價，以及11點前超值活力早餐加1元升級美式黑咖啡，還有11點後喝咖啡吃蛋糕，蛋糕9折與憑5點可換任一飲品享9折(以定價計算)，只要出示就可享有優惠。

●西雅圖極品咖啡

圖／西雅圖極品咖啡提供

西雅圖極品咖啡於2/14初五、2/15開工日，連兩天早上7點至晚上8點間，於門市祭出全系列飲品，同品項第2杯半價優惠！另外於門市現場寄杯，則可享美式咖啡、拿鐵同品項買2送1！

●85度C

圖／85℃提供

全台85℃在2/12至2/14浪漫西洋情人節，推出幸福久久套餐，指定59元-62元切片蛋糕一片，搭配50元指定飲品，優惠只要99元。只要85cafeAPP會員購買情人節套餐，即可自動抽飯店雙人住宿券！另外，2/15開工日帶來大杯紅茶拿鐵、大杯慢熟奶茶買2送1，每人限購2組。活動寄杯卡每張10杯，買2張送1張(線上訂餐外送或外帶無此優惠)。

●cama café

圖/白蘭氏提供

cama café自2/15至3/16活動期間，至cama café全台門市購買經典美式咖啡一杯，就送白蘭氏雙認證鷄精一瓶！(數量有限送完為止)

●黑浮咖啡 & 奎克咖啡

圖／黑浮集團提供

黑浮集團推出開工小確幸，自2/15至2/18，《黑浮咖啡》特別推出：名字中有「莓」，免費招待草莓季冰沙(價值180元)；帶上紅包袋至《奎克咖啡》，點購草莓季冰沙並打卡，則可免費兌換人氣飲品系列任選(最高價值170元)！

●50嵐

圖／50嵐提供

50嵐於2/12(初三)於FB粉絲專頁、IG官方帳號，同步舉辦「珍珠啵啵大方杯」抽獎活動，滿足指定條件，可免費抽「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯；另外，在2/16起至3/15期間使用悠遊付單筆消費，即可以590元加購50嵐「珍珠啵啵大方杯」限定環保杯一個，限量2000組。此外，即起至2/15只要使用悠遊卡、悠遊付單筆消費，還會加碼送「好運龍龍來」品牌限定紅包1組(每組2入，麗寶店無參與此活動)。

●康青龍

圖／康青龍提供

康青龍新春優惠自即日起至2/14止，只要在龍來訂線上點餐，領券即可享有咀嚼控最愛的「熊貓粉粿鮮奶茶」大杯第2杯半價優惠；2/15開工日當天，於龍來訂線上點餐訂購熱銷經典「青龍茶王」，即享買一送一；2/16至2/29加碼再享單筆消費滿$299現折$50！

●再睡5分鐘

圖／再睡5分鐘

再睡5分鐘新春好禮三重奏，即日起至2/13「１個月奶蓋週週抽」只要會員購買棉被厚奶蓋品項，即有機會抽中整整一個月的棉被奶蓋系列飲品；即日起至2/17「奶蓋票選活動」於再睡5分鐘線上點餐平台，投票最喜歡的奶蓋風味飲品，即可獲得棉被厚奶蓋系列飲品大杯第2杯半價券。最後2/17前都有「棉被厚奶蓋買5送1」，購買棉被厚奶蓋系列飲品大杯，即享買5送1。

●七盞茶

圖/七盞茶提供

七盞茶攜手萬丹鮮乳聯名，於2/15於全台七盞茶門市購買七款品項包含碧玉幽蘭、日夏紅茶、芯月烏龍、四季春茶、高桂菁香、七盞紅萃和山萃烏龍，即可有買一送一優惠。且在2/8至2/14過年期間推出了「龍來！龍來！說出新年吉祥話討吉利」活動，只要再奪甕期間消費滿168元，並且對店員說出龍年吉祥話，就有機會可以獲得一杯免費的芯月烏龍！

●清心福全

圖／清心福全提供

清心福全自2/8至2/12期間，清心福全的招牌梅子綠，以及超人氣的蜂蜜烏龍，都有現折5元優惠(自帶環保杯再折5元)；於2/14情人節還有第2杯現折10元優惠(自帶環保杯再折5元)。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish情人節檔期自2/14開始一路到2/27，於外送平台Uber Eats都有好康活動。只要消費滿214元，即可免費獲得Mr.Wish人氣飲品「蜜桃紅茶」1杯！

●TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP第一味新春推出新品「竹香白柚飲（櫻花寒天）」，限時開賣至2/29，搭配過年後的情人節，此款飲品2/13至2/15還有「中杯免費升級大杯」優惠。

●蔦日子

圖／蔦日子提供

蔦日子2/14推出甜蜜情人節優惠，選購「西柚芝士蜜朵朵」，同品項第二杯8折（甜度冰塊選擇需相同）一人限購1組，當日限30組，另外，蔦日子於2/15推出歡慶開工日優惠，選購蔦口令#1111的舊愛蔦紅北島白玉，可享同品項第二杯5折(甜度冰塊選擇需相同)，一人限購1組，當日限30組。

●三分春色

圖／三分春色提供

三分春色自即日起至3/31，只要購買任一款飲品加69元，就可以獲得一份甜心草莓千層，販售門市為台北小巨蛋、永和樂華店、台中逢甲店。

●頃刻間

圖／頃刻間提供

頃刻間也主打三款「紅白圓仔」特色飲品，自2/13至2/25活動期間全品項的飲品加「紅白圓仔」都不用錢，而且只要有加圓仔，都會得到一個小紅包。

●COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY首次與外送平台UberEats推出「買一送一」活動，於2/15、2/16限定兩日，挑選兩支平台最熱銷、受歡迎的「玉荷冰綠、招牌奶茶」，希望在開工第一天能享用現泡+好喝飲料。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡迎接開工日與開學季，自2/15至2/29推出早餐時段消費優惠「摩斯豬排堡及大杯冰紅茶」組只要79元，點心飲品組合包含「中杯黃金地瓜拿鐵配可口點心」100元就能吃，以及購買摩斯蒟蒻冰紅茶或大杯摩斯咖啡，另可享10元優惠價加購「抹茶紅豆米派」一個。

●bb.q CHICKEN

圖／bb.q CHICKEN提供

「bb.q CHICKEN」三大優惠，自2/15至2/17內用、外帶、享聚卡APP點餐，點購半雞享第2件半價優惠，另於2/29前點任一肯瓊醬炸雞系列，即可獲得價值300元「龍來趣啃」優惠券一張，憑券消費滿399元可兌換指定餐點一份。最後是2/29之前生肖屬龍或名字有「ㄌㄨㄥˊ」者，點龍來趣啃餐加購肯瓊醬不加價！

●大戶屋

圖／大戶屋臉書專頁

「大戶屋」推出2/29前，點888超值雙人餐、999豪華雙人餐或188升級購，即贈送「好康龍厚禮」券一張，2/15至4/30於指定活動時間內，憑券點定食或蓋飯每月可兌換好康禮一份。

●柒息地

圖／柒息地提供

連鎖串燒居酒屋柒息地，順應龍年推出「龍年吉祥呷澎湃」活動，即起至2/13民眾只要到店裡跟店員分享龍年吉祥話，就可以以優惠價格688元點上一份澎湃海鮮餐；此外，在2/14至2/20特別推出了「蠔喜歡你」致敬情人節，只要著情侶套裝或是情侶配件，來到柒息地點一份生蠔，就會由柒息地加碼招待一顆生蠔，單身者找三五好友，換上同款套裝配件也同樣享優惠！

●暖男炸雞

圖／暖男炸雞提供

暖男炸雞情人節暖心薯條開賣，自2/14至3/14特別推出「單身秀秀，暖男『薯』於你」活動，當天只要消費滿111元，就會送你一份暖心薯條，也歡迎恩愛的情侶來店享用。

●焦糖楓

圖／焦糖楓提供

人氣連鎖串燒品牌焦糖楓，大玩諧音梗推出趣味「龍來焦刮好運」活動，即日起至2/14活動期間單筆消費滿388元，就贈送一張限量刮刮樂，有機會獲得最高30元好運金，下筆消費方可使用，一筆訂單限抵用一張，兌換期限至2/27止。

●愛雅辣呦

圖／愛雅辣呦提供

藝人愛雅自創的素麻辣鍋物「愛雅辣呦」，兩大明星商品18香辣鍋及18K金磚受粉絲喜愛，農曆年間祭出滿滿好康回饋，2/9於官方LINE下單滿2,688元，送購物金88元；即起至2/29，於愛雅辣呦官網下單滿2,288元就送品牌提袋x1；滿3,288元再送品牌餐具組x1；滿4,288元加碼現折428元。