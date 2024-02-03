「2024情人節」浪漫甜點+飲品登場！ 星巴克、大苑子、麻古、微熱山丘共享「莓」好時光 還有百香莓果更動心

迎接甜蜜情人節，別錯過了最甜美象徵的草莓系點心，各業者在新年前夕就準備好了「情人節甜點+飲品」，快來選定要選星巴克的草莓雪白生乳捲、大苑子的莓好相遇冰沙、麻古的芝芝草莓果粒，或是微熱山丘的草莓蘋果酥，與情人或心儀的朋友一起甜蜜共享吧！

◎星巴克

圖／星巴克提供

星巴克迎接情人節推薦四款草莓食品，「草莓雪白生乳捲」以鬆軟的天使蛋糕，捲入添加草莓果肉的鮮奶油，再裹入一顆新鮮草莓，入口即化；帶有特殊焦香感三溫糖的「三溫糖草莓戚風蛋糕」; 還有送禮自用皆方便享用的「長條草莓蜂蜜蛋糕」；而採用在地鮮草莓耗時燉煮的果醬，並使用優良菌種優格的「草莓優格飲」。無論是草莓蛋糕，還是醇濃的草莓優格飲，讓人每一口都能感受酸酸甜甜的「莓」好滋味。

圖／星巴克提供

◎大苑子

圖／大苑子提供

大苑子為戀人們喚回美好悸動，將於2/14回歸視覺系飲品之后「莓好相遇」，以18顆新鮮大湖草莓製作，佐以特A級許慶良鮮乳打成冰沙，吃得到漂浮在粉色冰沙上的滿滿新鮮、安全的鑽石級草莓，超夢幻鮮果咀嚼系飲品將在今年的西洋情人節回歸！(註：新鮮水果依產地、產量狀況如有變動將另行公告)

繼1/26推出「咚龍咚龍 握福財龍來報到」新春3重好禮後，大苑子2/5起並搭配推出新年特製「握福財龍」新春紙杯，並且於2/3~2/7，接連5天在官方臉書粉專頁再推出新年優惠，只要留言正確者，將可獲的每日專屬優惠，優惠品項皆是銷售榜單上深受消費者喜愛之飲品，陪大家一起迎新春過好年。

◎麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊2024年草莓季來啦！共推出了三款飲品，有使用新鮮草莓打成濃郁冰沙，加上脆彈爽口的寒天波波、茉莉綠茶凍的「草莓果粒波波」；有淋上綿密厚實麻古特調芝芝的「芝芝草莓果粒」；以及撒上巧克力餅乾脆片和特製奶霜，如同一道甜點的「草莓提拉米蘇」，全方位滿足草莓控與手搖飲控的味蕾。

◎微熱山丘

圖／微熱山丘提供

台灣在地水果甜點品牌《微熱山丘》也宣告春季限定「草莓蘋果酥」回歸，酸甜的法芙娜草莓調溫可可脂，以自然滴落的方式淋上奶油酥皮，再包入紅玉蘋果內餡的蘋果酥，灑上如小碎花般的檸檬糖霜，象徵著初春迎接「美（莓）好醬淋」意象。

◎Smille微笑蜜樂

圖／Smille微笑蜜樂提供

Smille微笑蜜樂，2月起推出春季限定「百香莓果蜜樂酥」，一口咬下，奶油香氣四溢，與酸甜莓果庫利、濃郁百香果奶醬交織，飽滿又清爽的滋味，忍不住想起戀愛的美好！Smille松菸店也將於情人節期間應景推出剪紅線活動，凡透過Line會員參與活動，即有機會獲得Smille百香莓果蜜樂酥。