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財神爺居然能喝！ 陸咖啡廳瘋迷「財神咖啡」 網友嗨：一口喝進富貴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝微博
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迎接新春到來，不少業者大動腦筋特製年節氣氛限定菜單，例如因應龍年推出龍年造型餅乾、甜點等，近來更有新花招出現，有業者直接把財神爺加入咖啡裡，讓喝到的人驚喜不已！

圖／翻攝微博
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根據《四川觀察》報導，位於浙江杭州的某間咖啡廳，在農曆新年前研發出一杯「財神咖啡」，將拉花咖啡再推上新高度，在杯中貼上一張「財神爺春聯」，而且財神爺居然能喝掉，吸引了大批民眾朝聖打卡表示「這杯潑天的富貴我先乾了！」

原來店家使用的是縮小版「財神爺春聯」糯米紙，喝咖啡時能一口吃掉也不會有問題。業者新創意的「財神咖啡」迅速於微博瘋傳，許多網友前往體驗分享「這一杯富貴我喝了」、「喝一杯即可發財好運」、「第一次嘗試，喝完感覺心曠神怡」，部分網友則持不同看法，「感覺沒有拉花的必要」、「這樣財神爺不是泡湯了嗎」、「把財神爺吃了，怎發財」。

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