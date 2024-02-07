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喝的草莓大福！CoCo新品「草莓蒸大福」直衝草莓控心頭好 「這2款」莓果系手搖也要喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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喝的草莓大福！「CoCo都可」草莓季開跑，本次新推甜點系飲品「草莓蒸大福」，將日式點心化身夢幻手搖飲，一次喝得到草莓、蔓越莓兩種莓果香及新鮮果粒。喜歡莓果味的手搖控還有「兩款人氣飲品」可以選擇，草莓季真的必喝啦！

圖／CoCo都可提供
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深受手搖控喜愛的「CoCo都可」草莓季來了！今年將經典日式點心搖身一變，化身新飲品「草莓蒸大福」，把草莓大福的概念融入手搖飲中。「草莓蒸大福」主角非軟糯奶香的大福莫屬，配上酸甜手工熬製莓果醬，草莓、蔓越莓雙莓出手香氣加倍，吃得到果粒與令人驚豔的現蒸大福，上癮程度直逼「草莓手搖排行榜」第一位。

圖／CoCo都可提供
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除了草莓新品外，「CoCo都可」長期供應的莓果系飲品「莓果派對」、「莓果戀人」也同樣值得一喝再喝，不論是搭配純茶打造清爽滋味，還有與濃純鮮乳完美融合，都讓人愛不釋口停不下來。草莓控們記得把以上三杯推薦飲品加入口袋清單，之後到CoCo點單就不怕有選擇困難囉！

圖／CoCo都可提供
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