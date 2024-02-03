新上市+歇業活動齊發！ 柒息地串燒居酒屋開賣「滷肉拉麵+湯品」 限時7天特價

跟三五好友到居酒屋、總是吃不飽還得來碗泡麵？【柒息地】居酒屋新推出「台日友好滷肉拉麵」，從2/2～2/8這段期間搭配湯品還能享折扣，小酌「吃巧又能吃飽」，更不用擔心吃串燒而荷包大失血最後挨餓了！

圖／柒息地 提供

柒息地執行總監，推出「台日友好滷肉拉麵」的想法，是來自於台灣民眾對日本地震的熱心捐助，以炸得微焦的豬肉，加入醬油、米酒、冰糖等佐料慢熬，濃濃台灣味的滷肉，再搭配日式乾拉麵，用這道料理來表達台灣與日本緊密的關係；現在還可以搭配「剝皮辣椒雞湯」和「胡椒豬肚湯」，微辣的剝皮辣椒融入濃郁雞湯，以及帶有清爽胡椒香氣的豬肚，兩道湯品不只幫大家抵擋寒冷，更能在小酌之後暖暖胃，作為拜訪居酒屋的收尾。特別推出新品嘗鮮價，「台日友好滷肉拉麵」跟湯品搭配，僅需169元，有了拉麵當墊胃的選擇，也不用怕串燒吃太多、錢包會噴血倒地的窘況了。

圖／柒息地 提供

另外，【柒串屋】長安店未來品牌將整併，為了誠摯感謝顧客多年來的支持，現在推出每桌贈送雞湯、免費泡菜、串燒全面95折，還有加入LINE好友即送生蠔或紅蝦、以及酒類買3送1、鯖魚券的多重優惠，即日起到3/5止，是個給大家在過年前跟朋友聚餐、犒賞自己的好理由！該揪吃飯、好好放鬆一下了。

【柒息地】新品上市優惠組合：

活動時間：2/2～2/8

活動辦法：台日友好滷肉拉麵（原價69元）搭配湯品（剝皮辣椒雞湯或胡椒豬肚雞湯二選一，原價130元），組合價限時優惠只要169元。

【柒串屋】長安店歇業活動：

活動時間：即日起～3/5

每桌送一壺雞湯、免費泡菜，串燒全面95折、加LINE好友送生蠔1顆或紅蝦1隻、酒類買3送1(海尼根、Bar)、鯖魚券(限下次使用)。

地址：台北市中山區長安東路一段46-1號