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加菜神器！好市多「德國豬腳」噴香吃法盤點 加大蒜「一步」變餐廳大菜 加映「牛三寶拼盤」肉控都衝了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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廚房小白加菜囉！美式賣場好市多（Costco）熟食區「德國豬腳」飄香開賣，肉質軟嫩帶有肉汁，買回家回烤外皮更酥脆。除了經典烤雞、煙燻豬肋排、炸雞桶等肉多多單品外，德國豬腳擺上餐桌霸氣又體面，變身下飯、解嘴饞神器，輕鬆加菜不費神。

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廚藝不夠，熟食來湊！好市多「德國豬腳」香噴噴上架，份量大、適合多人分食，也是不少忠實消費者的聚會佳餚首選。豬腳肉質嫩口不乾柴，部落客吃貨咪路推薦兩種口感的加熱方法，一是喜歡脆皮可使用烤箱回烤，二則是以電鍋復熱，更能吃到軟爛Q彈的肉感。

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此外，咪路大方分享獨門秘法，將豬腳肉分切完，可將剩下的大骨拿來熬湯，湯頭鮮甜值得大家嘗試。另外，有網友將豬腳夾入刈包，搭配酸菜、花生粉等靈魂佐料，創意吃法意外美味；還有人自製「炒豬腳」，加入大蒜一同火炒，絕配噴香令人垂涎。想要過年加菜，不妨買點現成豬腳回來加工變身圍爐大菜喔。

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同場加映：好市多「牛三寶滷味拼盤」

這款拼盤內有滷牛肚、滷牛筋與滷牛腱，不論是買來現吃當小菜，或是用來煮牛肉麵、乾拌麵都很適合，醬汁走清淡路線不死鹹。即日起至2/8，滿滿一盤特價500元，愛吃牛的朋友別錯過囉！

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好市多 德國豬腳 炸雞 烤雞 牛肉麵

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