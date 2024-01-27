肉超多又大塊！台中沙鹿新開店「牛四兩牛肉麵」 平價一碗可吃到十幾塊牛肉，肉控感覺很過癮

沙鹿又新開了一間厲害的牛肉麵，這家"牛四兩牛肉麵"是"廟口意麵"、"浪人鐵板燒"的相關新品牌，主打牛肉超多牛肉麵，光是基本140元的牛肉麵就有7、8塊腱子肉，招牌"四兩牛牛肉麵"更是多達了12-13塊，愛吃肉真的會吃得很爽，其他像湯頭和麵條表現也都不錯，而且店內還有免費的酸菜可以加，真的是很不錯的一間牛肉麵店，喜歡吃牛肉麵的朋友可以去嚐看看。

店家就位在北勢東路，對面是致富巨星商場，這裡之前是賣烤鴨的，再更之前是秘醬滷味，不過好像都沒開很久，希望店家能加油啊～～。

用餐空間還蠻寬敞的耶，環境乾淨又明亮，剛進來就給人很舒服的感覺，裝潢有點文青風的那個味道，和一般傳統牛肉麵店很不一樣。

餐具統一放在消毒碗筷櫃內，旁邊有各式調味料和免費的酸菜可以自行取用。

賣的東西和一般牛肉麵大同小異，麵類除了幾種牛肉麵之外也有餛飩麵、麻醬麵和乾麵，其他就是滷肉飯和一些湯品、小菜，價格看下來都還蠻平價的。

也有賣滷味，和廟口意麵陳列擺設方式很像，種類好像也差不多，旁邊有價目表可以看，價位和一般麵店差不多。

麻醬麵 $60

端上桌時麻醬已經拌好了，很喜歡這種已經拌好的麻醬麵。

麵條粗粗的，口感軟中帶一點嚼勁，麻醬是他們特製的，帶有隱隱約約的鹹味，不是只有單調的麻醬花生味道，相對吃起來也不會容易膩，我覺得蠻好吃的耶。

魯肉飯(小) $25

滷肉軟Q肥而不膩，有吃到明顯的香料味，應該是有加了啥麼香料下去滷的(好像是八角)，我覺得口味很像西屯某間吃過的滷肉飯，真的還蠻特別的，不過喜好就看各人了，有些人可能不喜歡這種味道。

四兩牛牛肉麵 $160

牛肉給的超多，粗數一下大概有12、13塊，都快舖滿整個碗，這樣160元實在很可以耶。

用的是腱子肉，每一塊都蠻大塊的而且也有厚度，咬下去肉嫩筋又Q，整個口感真的沒話說。

湯頭是紅燒口味的，喝得到牛肉的肉香味，味道很濃郁，也不會過於死鹹，表現很優秀。

麵條和麻醬麵的是一樣麵條，不過乾麵和湯麵吃起來是完全不同感覺，麵條在泡過湯後雖然有稍微軟爛一些，但還是保有些許嚼勁，而且吸附了湯頭後格外有味道。

加了一大坨酸菜，吃起來好過癮，不過他們的酸菜是有鹹味的，口味吃比較清淡的不建議加那麼多喔。

甜不辣 $10、滷蛋 $15、豆包$20、魯大腸 $60

滷味本身都滷到非常入味，淋上的醬油膏也與眾不同，帶有微微的甜味，整體來說很是好吃，推薦甜不辣、豆包。

燙青菜 $招待

試營運招待的，青菜上面有淋了滷肉汁，但不會很鹹，吃起來很清爽。

整體吃下來除了滷肉飯的香料味個人較不愛之外，其餘牛肉麵、麻醬麵、滷味都算好吃，尤其是牛肉麵，超推薦可以點四兩牛肉麵，一碗160元有10幾塊大塊的牛腱肉，吃起來真的超爽，店內環境寬敞舒適，和一般麵店感覺很不一樣，整體來說還蠻值得推薦的，喜歡吃牛肉麵的朋友可以去嘗鮮看看。

牛四兩牛肉麵

地址：台中市沙鹿區北勢東路512號

電話：(04)2633-2121

營業時間：11:00-21:30

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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