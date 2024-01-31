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食肉獸必吃肉慾漢堡！台北超人氣美式漢堡店「漢堡門徒」插旗新竹 升級搭配脆薯雞塊更過癮

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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台北知名的超人氣「漢堡門徒」插旗新竹市囉！品牌創辦人ALEX，前幾年自漢堡的發源地美國德州回台灣後，致力於推廣美式餐飲文化，讓更多人能嚐到正宗道地的經典美式漢堡。小米剛好碰到試營運，就來品嚐他們的肉慾漢堡，食肉獸一定能很滿足。快跟著小米一起去看看吧。

漢堡門徒 Burger Holic-新竹站前店位置及停車方式

漢堡門徒-新竹站前店位於林森路上，就在日出茶太站前店對面啦！開車的朋友可以停在林森路立體停車場或路邊停車格。

漢堡門徒 Burger Holic-新竹站前店環境介紹

店家裝潢帶有美式夜店風，有三張2人的內用桌。

漢堡門徒 Burger Holic-新竹站前店菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！小米去的時候是試營運，1/21(日)正式開幕，試營運僅提供四種口味的漢堡，開幕後會慢慢解鎖喔！+59元就可以選擇脆薯、地瓜條或雞塊套餐。

漢堡門徒 Burger Holic-新竹站前店用餐心得分享

品牌創辦人兼行政總主廚Kevin，前幾年自漢堡的發源地美國德州回台灣後，致力於推廣美式餐飲文化，讓更多人能嚐到正宗道地的經典美式漢堡。

肉慾漢堡是肉肉控必點的，有4片醃漬雞胸肉、厚切手打牛肉和培根，加上特製的醬汁、生菜、番茄、酸黃瓜，如此豐盛的配料只要200元其實並不貴耶 。

+59元升級門徒脆薯套餐，套餐的話會有木盤盛裝上桌。漢堡以紙袋包裝，吃的時候不會弄髒手，也比較好食用喔。

門徒經典牛肉堡(150元)+59元升級門徒雞塊套餐

餡料真的超爆滿的，愛吃肉的朋友來這邊一定能很滿足。

女士們建議來個門徒經典牛肉堡，有厚切手打牛肉、培根，加上特製醬汁、生菜等食材～搭配副餐及飲品更有飽足感喔！

漢堡麵包有烤過，帶有酥脆的口感，建議上桌時盡快食用～一口咬下有多汁又嫩的牛肉和甜甜的醬汁，帶有濕潤的口感、不會乾，大小朋友都會喜歡喔！

肉慾漢堡(200元)有4片醃製雞胸肉、厚切手打牛肉和培根，加上特製醬汁、生菜、番茄、酸黃瓜，小米目測大約有9公分高，食肉獸一定能滿足。

小米差點無法一口咬了，記得要壓扁才能一口咬。雞胸肉醃製入味，軟嫩不柴，加上多汁牛肉和培根的多重口感，讓愛吃肉的小米真的很滿足。

小米很推薦喔！

脆薯是馬鈴薯切條後下鍋油炸，有濃郁的馬鈴薯香～

雞塊也挺不錯的，可以搭配蜂蜜芥末醬，也可以跟他們要隱藏版凱薩醬會更好吃喔。

以上是我們的心得分享，漢堡門徒的肉慾漢堡推薦給肉肉控們，大家趁著新開幕不妨來嚐鮮一下喔！

漢堡門徒 Burger Holic-新竹站前店

地址：新竹市東區林森路11號

電話：035246386

營業時間： 11:00~22:00

粉絲團：Burger Holic漢堡門徒 新竹店（站前店）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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