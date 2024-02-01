比買1送1強！全家「2月取貨優惠」限時10天 愛地球半價開喝「特濃拿鐵、厚濃靜岡抹茶拿鐵」
全家便利商店「2月取貨優惠」三選一！本月全家「Fun心取」包含25元單品拿鐵、15元原味熱狗和8元茶葉蛋等三種優惠，可擇一兌換。活動期間分為兩段：2/3～2/7、2/19～2/23，限時10天。
全家便利商店2月「Fun心取」好康又來了，只要在活動期間到全家完成包裹取件即贈「取貨神券」，可享優惠三選一，有25元Let's Café熱單品拿鐵(小)、15元經典原味熱狗及8元茶葉蛋，每人單筆交易限贈5張，數量有限、送完為止。活動期間分為2/3～2/7、2/19～2/23兩段，優惠券使用期限則分別截至2/14、3/1。
除了取貨好康外，喜愛全家飲品的朋友先筆記，為響應循環杯，即日起～3/19，免費借用循環杯，購買「Let's Café特濃拿鐵、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵」即享半價優惠（原價65元），比起買一送一，更適合一個人獨享、不怕一次兩杯喝太多。以上優惠活動詳情可見全家便利商店官網。
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