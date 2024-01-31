收集貓貓手搖杯！珍煮丹聯名《奇幻動物森林 樋口裕子展》新推3款青梅新飲品 秀聯名杯身看展「現折60元」要喝爆

貓貓手搖杯來了！超人氣手搖「珍煮丹」聯名《奇幻動物森林 樋口裕子展》將於2月1日正式登場，日本藝術家筆下的狗狗貓貓等療癒小動物化身手搖杯，推出3款限定杯身和2款限定杯膜，據說還有隱藏小彩蛋，喜歡小動物的你怎麼能錯過？

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

終於要來囉！台灣手搖品牌「珍煮丹」攜手來台布展的《奇幻動物森林 樋口裕子展》聯名打造以「青梅」為主軸的3款清爽系飲品，以及紅、綠、黃等3款聯名限定杯身、2款限定杯膜，能夠在喝手搖的同時，超近距離欣賞日本近代藝術家用線條勾勒出的可愛動植物，感受復古色彩與創作者獨有的筆觸氛圍，令網友直呼「飲料喝完 這杯子會捨不得丟吧 太可愛」、「喝爆珍煮丹」。

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

新飲品部分，本次推出「胭脂梅芭樂綠」、「青梅Highball Tea」及「九分熟梅子冰茶」等清爽滋味，其中「青梅Highball Tea」喝起來近似梅酒風味，千杯不醉無負擔。此外，珍煮丹小編透露，信義市府店還有主題內裝，手搖控準備出發喝飲料拍美照。

圖／珍煮丹粉絲專頁

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

《奇幻動物森林 樋口裕子展》帶著Boris、Bo、小春、Gustave和其他小夥伴登陸中正紀念堂，2/1～3/31，憑本次聯名杯身到現場購票可享「全票現折60元」，每個杯身限兌換乙次，喝完手搖去看展一整個行程排好好啦。

圖／《奇幻動物森林 樋口裕子展》粉絲專頁

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《奇幻動物森林 樋口裕子展》

展覽日期：即日起～2024/4/7

地點：中正紀念堂2、3展廳

營業時間：每日10:00-18:00（最後入場及售票時間為17:30）

休館日期：2024/2/9-2/10、2/28

珍煮丹 x 《奇幻動物森林 樋口裕子展》新品及活動資訊

開賣日：2月1日

新品品項：胭脂梅芭樂綠、青梅Highball Tea、九分熟梅子冰茶

聯名優惠：憑聯名杯身至現場購票享「全票現折60元」（每個杯身限兌換乙次、乙張票券）

優惠期間：2024/2/1～2024/3/31