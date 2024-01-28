忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」　店家發文致歉推「一方法」加速訂位

名人愛店忙不過來！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾二度造訪北市知名川菜館「花娘小館」，吸引不少人慕名朝聖。今(28)日，「花娘小館」於臉書粉絲頁發布貼文，並回應電話訂位「無人接聽或打不通」的原因，建議顧客可多利用「臉書私訊」訂位。

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳來台品嘗美食，吸引不少人跟隨腳步吃好料。圖／寧夏夜市自治會提供

黃仁勳到訪之處時常引發話題，他所去過的餐廳更是吸引人潮朝聖。其中，愛店「花娘小館」於今(28)日發文，透露「這段時間的訂位狀況確實很緊繃」、「用餐時段分割為兩個時間，一天最多也僅能接待40組人數不等的客人，加上大量的外帶需求」，表示「已是人員們體力的最大值」，因此導致電話訂位出現無人接聽或打不通的情況，並致上歉意。

貼文最後，店家也建議「可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數」，期待能夠加速訂位流程。而有看到該公告的網友幽默留言「兆元男多次來吃 根本是兆元小館了」，還有人建議「要不要開放網路訂位」、「因為一試成主顧啦！太好吃了」。