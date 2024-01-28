快訊

不罷工了！長榮航空勞資爭議落幕 今晚簽約達協議「機師最高加薪13500元」

賀瓏夜夜秀「道歉」了！賀瓏發聲認疏失 反酸「2028年全力輔選民進黨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」　店家發文致歉推「一方法」加速訂位

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
右圖為黃仁勳光臨寧夏夜市，與民眾合照。圖／花娘小館粉絲頁、台北市寧夏夜市觀光協會提供
右圖為黃仁勳光臨寧夏夜市，與民眾合照。圖／花娘小館粉絲頁、台北市寧夏夜市觀光協會提供

名人愛店忙不過來！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾二度造訪北市知名川菜館「花娘小館」，吸引不少人慕名朝聖。今(28)日，「花娘小館」於臉書粉絲頁發布貼文，並回應電話訂位「無人接聽或打不通」的原因，建議顧客可多利用「臉書私訊」訂位。

輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳來台品嘗美食，吸引不少人跟隨腳步吃好料。圖／寧夏夜市自治會提供
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳來台品嘗美食，吸引不少人跟隨腳步吃好料。圖／寧夏夜市自治會提供

黃仁勳到訪之處時常引發話題，他所去過的餐廳更是吸引人潮朝聖。其中，愛店「花娘小館」於今(28)日發文，透露「這段時間的訂位狀況確實很緊繃」、「用餐時段分割為兩個時間，一天最多也僅能接待40組人數不等的客人，加上大量的外帶需求」，表示「已是人員們體力的最大值」，因此導致電話訂位出現無人接聽或打不通的情況，並致上歉意。

貼文最後，店家也建議「可以利用臉書私訊的方式留下欲訂位時間及人數」，期待能夠加速訂位流程。而有看到該公告的網友幽默留言「兆元男多次來吃 根本是兆元小館了」，還有人建議「要不要開放網路訂位」、「因為一試成主顧啦！太好吃了」。

編輯推薦

外帶

相關新聞

忙不過來！黃仁勳愛店川菜館「電話打不通」　店家發文致歉推「一方法」加速訂位

名人愛店忙不過來！AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳曾二度造訪北市知名川菜館「花娘小館」，吸引不少人慕名朝聖。今(28)日，「花娘小館」於臉書粉絲頁貼出...

川菜控此篇必收藏！8間饕客們的台北寶藏口袋名單，讓人食指大動的麻、辣、鮮、香

川菜是中華料理中的四大菜系之一，因起源於四川地區而得名，主要的特色是麻、辣、鮮、香，台灣愛吃辣的人口以台北居冠。除了麻辣火鍋之外，川菜成為了麻辣愛好者不分季節都可以品嘗的美食，就好像少了辣椒刺激味蕾，人生便少了點滋味。今天川菜控們有福了，小編特搜了8間大受好評饕客們的寶藏口袋名單，每道菜都是必點的白飯刺客，超下飯的香辣川菜料理，光用看的就讓人食指大動，快點把這篇收起來！台北饕客的最愛，必須要全都吃上一遍。

肉控快追！ 頂級「箱舟燒肉」插旗台南安平 禪風庭園大啖日本三大和牛 試營運還免收服務費

肉控快追！ 頂級「箱舟燒肉」插旗台南安平 禪風庭園內大啖日本三大和牛 試營運還免收服務費

A5和牛＋達克瓦滋！akeruE冬季菜單 挑戰甜點新境界

擁有豐富米其林星級餐廳歷練的日籍甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka），以及台北知名酒吧「Bar Mood...

麥粉必收藏！ 歡慶台灣麥當勞40歲 「麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥、漢堡神偷」限量馬克杯 開賣日、售價快追

麥粉必收藏！ 歡慶台灣麥當勞40歲 「麥當勞叔叔、大鳥姊姊、奶昔大哥、漢堡神偷」限量馬克杯 開賣日、售價快追

現省221元！頂呱呱「12塊炸雞桶」500元有找 優惠價限時11天

新年將至，準備好跟家人、朋友們一起吃大口爽吃炸雞嗎？「頂呱呱」自即日起推出3款炸雞組合套餐，其中「12塊炸雞重量桶」優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。