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肉控快追！ 頂級「箱舟燒肉」插旗台南安平 禪風庭園大啖日本三大和牛 試營運還免收服務費
台南頂級燒肉再+1！ 元泰餐飲集團全新日式燒肉品牌「箱舟燒肉」插旗台南安平區，以堀坂牛、大分牛與宮崎牛的日本三大和牛為主打，能享用軟嫩多汁、入口即化的美味，更斥資千萬打造禪風庭園，攜手人氣烘焙「小丞事」、米其林主廚坐鎮的「bye bye blues」，展現多種美食新吃法，至1/31前來店用餐，還能享免服務費！
元泰餐飲集團旗下的「明洞海苔飯捲」深耕中南部近二十年，觀察到現代人對餐飲的需求轉變，耗時長達三年，全新打造「箱舟燒肉」日式高級燒肉品牌，提供獨特方式熟成後的高級肉品，與師傅精湛刀工互相搭配，讓每一塊都是油香豐腴，入口即化的厚度口感，成為燒肉控不能錯過的頂級饗宴。
不用飛日本，也能體驗日本庭園禪風造景，「箱舟燒肉」斥資超過千萬打造，入口處的小沙彌、枯山水石柱、千折百繞的松樹，隨手一拍都是美照；餐廳規劃最低四人桌規格的寬敞座位，並在二樓設有四間獨立包廂，提供更加私密的用餐環境。
此外，瞄準台灣人對麵包的熱愛，聯手台南超人氣烘焙「小丞事」，在菜單中加入吐司選項，蓬鬆柔軟口感搭配鹹香焦脆的和牛，成為味蕾的極致享受；甜點方面，則與義大利米其林主廚坐鎮的「bye bye blues」合作，以人氣招牌的經典可頌，搭配香甜滑順的牛奶霜淇淋，一口濃郁一口酥脆的絕妙組合，讓人意猶未盡，為完美的一餐劃下句點。
【箱舟燒肉】
地址：台南市安平區怡平路97號
營業時間： 17:30 ~ 00:00
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