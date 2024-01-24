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美食小確幸！ 漢堡王限時3天「免費送堡」 暖男炸雞「焦糖牛奶新口味」第2份半價
美食小確幸快把握！ 漢堡王響應尾牙時節，祭出限時3天「免費送堡」，購買指定套餐就送「花生培根脆雞堡」1顆；台北必吃宵夜暖男炸雞推出全台獨家「焦糖牛奶新口味」，限時第2份半價，微鹹微甜的口感超過癮！
漢堡王即日起至1/26，尾牙前夕加菜活動，只要於門市購買「安格斯系列套餐」任1套，指定套餐包括勁濃安格斯牛肉堡套餐、安格斯厚切牛肉堡套餐、花生安格斯牛肉堡套餐，套餐附餐為小份薯條與中杯可樂，就可免費多吃「花生培根脆雞堡」乙顆。官網則選定指定套餐輸入優惠碼「BKBONUS」同享脆雞堡免費吃優惠！
炸物控看過來！台北必吃宵夜「暖男炸雞」，寒冬大推的招牌「焦糖牛奶炸雞」，採用牛奶醃製的無骨雞腿肉，裹上特製的焦糖粉漿，高溫炸出來外酥內嫩炸雞，富有焦糖口感和牛奶香氣，即日起至2/8限時推出「第2份半價」，讓人忍不住食指大動！
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