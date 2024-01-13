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藍花蟹、松葉蟹吃到飽免700！桃園「川粵百匯」年菜外帶千元有找 身分證開頭是這字 再抽免費吃到飽餐券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

南崁知名川菜館「川門子」推出新的吃到飽品牌「穿越 Pass Through 川粵百匯」，在邁入農曆過年前搶先推出「穿越海龍王祭」，把新鮮的藍花蟹端上桌，週末更升級成肉質緊實、甘甜鮮美的松葉蟹；而為了回饋桃園人，1/31前還能再抽優惠券，最高可享用餐免費！吃到飽鐵粉們該揪團吃飯囉～

圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

把經典川菜、熱門港點、飲品甜點都放進菜色的「穿越 Pass Through 川粵百匯」，這次把「海鮮大船」搬上餐檯，平日就吃得到淡菜、小章魚、鳳螺、藍花蟹等美味海鮮，週末更升級成甘甜爽口的松葉蟹，讓饕客們吃個夠！而且為了感謝桃園在地鄉親的支持，即日起到1/31，身分證開頭為「H」的在地桃園人，只要加入會員，就能獲得刮刮卡抽獎資格，從50元、100元的折價券，到下午茶、平日、假日可用的免費餐券，張張有獎，別錯過這波優惠大放送。

圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

另外，為了即將到來的農曆龍年，「穿越 Pass Through 川粵百匯」也推出了迷你年菜組，現在火熱預購中，年菜裡有「金龍紙包荷葉飯」、「龍昇紹香醉鮮蝦」、「蠔皇黑椒豬肋排」三道招牌「手路菜」，只要999元(原價1288元)，即日起到2/5，都能到店自取，在1/19前預訂冷凍年菜再送保冷袋，也能用150元的優惠價加購特製「堅果爽脆花椒醬」，前100名訂購全套，再送平假日都能使用的100元折價券，提供精打細算的家中大廚們更輕鬆準備年菜的選擇。

圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供
圖／穿越 Pass Through 川粵百匯 提供

穿越 Pass Through 川粵百匯

地址：桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號

電話：03-3212293

中餐11：30～14：00、下午茶14：30～16：30、晚餐17：30～21：30

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年菜 吃到飽 下午茶 海鮮 餐券

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