「餐飲美食漲價」整理包！ 貳樓調漲6成菜單、吉哆火鍋百匯漲幅5%、老蔡水煎包1顆變20元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝貳樓官網、吉哆火鍋百匯提供
圖／翻攝貳樓官網、吉哆火鍋百匯提供

荷包有感縮水了，剛進入2024年就傳出一波波美食漲價消息！ 繼日前速食漢堡王宣布漲價、漢來海港自助餐吃到飽3月開始變貴，近期又傳出知名美式早午餐連鎖餐廳「貳樓」於門市公告調漲售價、錢都餐飲旗下的「吉哆火鍋百匯」2月份將調漲、以及知名老蔡水煎包也將漲到一顆20元，民眾紛紛大感吃不消！

◎貳樓

圖／貳樓官網
圖／貳樓官網

美式早午餐連鎖餐廳「貳樓」因應原物料持續上漲，這波調整以早午餐、飯麵類為主，整體菜單約6成品項調漲，平均漲幅約5%，大多漲價10元至40元。

◎吉哆火鍋百匯

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

錢都餐飲集團旗下的連鎖品牌「吉哆火鍋百匯」則在訂位網站上公告價格調整，將於112年2月1日起，調整收費價格，平日午餐由529元漲價至559元，假日全時段則由599元漲價至629元，漲幅約5%。

◎老蔡水煎包

平民小吃也漲價！知名的「老蔡水煎包」，從2022年的一顆17元，現在又要調漲，一顆來到20元。

◎漢堡王

漢堡王。圖／漢堡王提供
漢堡王。圖／漢堡王提供

漢堡王2024調整菜單，雖然一次漲價17項「最多貴20元」、平均漲幅約2%...調漲詳情

◎50嵐

50嵐近日漲價「紅茶拿鐵變75元」，其實50嵐北區早在去年（2023）年底已貼出漲價公告稱，自2024年1月10日起，商品售價調漲5～10元，而中區、南區的50嵐則不會同步跟進...調漲詳情

◎花蓮「正當冰」

源自花蓮的人氣冰淇淋「正當冰」宣佈即將調漲價格。圖／擷取自正當冰粉絲頁
源自花蓮的人氣冰淇淋「正當冰」宣佈即將調漲價格。圖／擷取自正當冰粉絲頁

花蓮自強夜市起家的「正當冰」已兩年多沒有調整價格，近期於官方粉絲頁發布漲價公告，日期定在1月15日，各品項漲幅約在10～20%...調漲詳情

◎漢來海港自助餐

漢來海港自助餐則是自3月1日起，全台7家分店吃到飽「最多貴100元」，調漲30元至100元不等...調漲詳情

◎驥園

驥園川菜餐廳「砂鍋土雞湯」。圖／本報資料照片
驥園川菜餐廳「砂鍋土雞湯」。圖／本報資料照片

北市人氣餐廳「驥園川菜餐廳」今年也調漲雞湯和部分菜色售價。

◎鬼金棒

人氣拉麵名店「鬼金棒」，自1月1日起將拉麵、沾麵調漲10元

◎小潘蛋糕坊

板橋烘焙名店「小潘蛋糕坊」，自1月1日起，鳳梨酥、蛋黃酥調漲為一顆40元，每顆貴5元。

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漢堡王 50嵐 火鍋 早午餐 吃到飽

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