2024選舉週美食優惠！ 麥當勞、漢堡王、21世紀、烏弄皆有「買1送1」 這家喊「我有投票」贈肥腸

2024總統大選即將在週末到來，邀請大家一同響應重要的民主盛事，特別整理「選舉週好康美食優惠」懶人包，飲品星巴克、烏弄、速食麥當勞、漢堡王、21世紀風味館皆有「買一送一」，路易莎有「第二杯半價」，其他像是翰林茶館、旺月捌都有送茶，還有連鎖串燒店推喊出口號就送香烤肥腸，把握美食聚餐的划算資訊一次收齊。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞「全球版APP」即日起至1/14期間全新優惠券回饋大家，包含「單點蘋果派現折5元」、「單點帕瑪森主廚鷄腿堡124元，免費送中份薯條」、「單點蕈菇豬肉滿福堡加蛋79元，免費送經典美式咖啡」。活動期間內，購買麥當勞任一超值全餐，加碼免費送吉事漢堡1個或金黃地瓜條1份。

此外，即日起至2024/1/16，只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，並於結帳時輸入優惠碼「10NUG」，即可享有五大夯品「買一送一」，包含10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰／熱)買1送。

●漢堡王

漢堡王。圖／漢堡王提供

漢堡王於即日起至2/15期間，只要臨櫃出式優惠券畫面，或是直接告訴店員優惠碼都有折扣，首推超狂8大夯品「買一送一」，包含4塊雞塊、中薯、大杯飲品、洋蔥圈；以及4款熱銷漢堡脆洋蔥牛肉堡、小華堡、經典脆雞堡，最划算的西部小華堡。

●21世紀

圖／21世紀風味館提供

21世紀風味館自即日起至1/23，只要購買香草烤雞，即享有「加1元多3件」優惠，一次就能吃到起司烤餅1份、中杯蜂蜜綠茶2杯，直接現賺188元。另外，21世紀風味館推出全新「21熟客券」，即日起至3/19期間，只要臨櫃用手機等方式出式優惠券畫面，或是直接告訴店員優惠碼都有折扣；首推「買一送一」優惠專區，包含雞肉洋蔥圈、雪豆腐布丁、香草烤雞茸玉米濃湯、冬瓜檸檬凍飲和蜂蜜綠茶，平均最低只要15元開吃。

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱即日起至1/14，祭出3款「開啟好雞運」優惠組合。首推「新春6塊雞餐」特惠299元，內含原味炸雞３塊、原味雞腿３支；「炎上雞翅新春餐」特價299元，則有辣味炸雞2塊、辣味雞翅4支。另外，「滿福雞塊新春餐」吃得到阿勇雞塊24塊、中杯可樂2杯，限時優惠價199元！

●烏弄

圖／烏弄UNOCHA臉書

烏弄UNOCHA慶祝高雄岡山維仁店開幕，於1/10 11:00～19:00，推出台灣原茶「買一送一」優惠，包括金萱烏龍、名間鄉冬片仔、碧螺春・綠、阿里山金萱、十八胭脂紅玉、著涎金萱紅；提醒大家，優惠僅限L杯，每人限購3組。

●路易莎

圖／路易莎提供

路易莎咖啡黑卡會員優惠，至2月前，可享11:00前咖啡飲品「第二杯半價」；超值早餐＋1元升級「美式黑咖啡」；11:00後點購飲品＋蛋糕，可享「蛋糕」9折；憑黑卡點數5點換「任一飲品9折」。

●cama café

cama café「Bean so Lucky」春節禮盒，媽祖加持絕對有求Bean應。圖/cama café提供

連鎖咖啡品牌cama café，再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」2款限定應景飲品，即日起於全台 cama café街邊店門市販售，即日起至1月23日，可享嚐鮮折扣「10元」優惠。

●BLIKE

圖／BLIKE提供

「BLIKE」台北延吉店開幕優惠，整個1月都享「免費加料」，點中杯直接升級大杯不加價、或中杯「現折10元」；還可享有現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。

●TEA TOP

圖／TEA TOP提供

TEA TOP第一味玩創意，自即日起至1/14，來店出示排骨便當、或購買排骨便當的發票，皆能享仙楂108「現折10元」優惠。

●翰林茶館

圖／翰林茶館粉絲頁

翰林茶館大方推出一月每週六、日16:00～17:00，限時特價「國宴珍奶99元」。提醒大家，黃金比例恕無法調整糖度、每次限購2杯。

●旺月捌

圖／旺月捌提供

旺月捌即日起至1/14，任選兩杯「草莓新品9折」、任選一杯「薑汁系列88折」回饋。

●柒息地

圖／柒息地提供

連鎖串燒居酒屋柒息地，特別推出「嚐腸我的投票權」活動，只要在1/13至1/17之間在柒息地各分店門市消費，歡迎對店員高喊「我有投票」，即可獲得免費的香酥肥腸一份與全品項95折(不限內用與外帶，每人限定兌換一次)。

●GONGYU café

圖／GONGYU café提供

基隆人氣美景咖啡廳GONGYU café推超狂輕食組合，飛魚卵乾拌麵、涼菜、飲品只需150元，以及購買基隆精釀跟阿里棒棒任一商品，加贈一罐叁光台味調酒新年優惠，趁著投票日休假，在超人氣打卡點漁港色彩屋面前吃美食拍美照！