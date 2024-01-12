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1／13投票日週末優惠！ 4大超商霜淇淋買1送1、美式咖啡買20送20 餐廳限量推選舉日「凍蒜Pizza」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

明天(1/13)就是2024總統及立法委員大選了，各大超商陸續開跑限定優惠，全家便利商店推消費者最愛的Fami!ce全家霜淇淋；7-ELEVENE週末限4天，消費不限金額，即可加購濃萃美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2；萊爾富則有大杯系列的冰／熱美式咖啡享買20送20；還有一家美式餐廳限時限量推出超應景的選舉日「凍蒜Pizza」，美食嚐鮮追起來！

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

1/13全家推出單日限定快閃優惠，凡會員使用全盈+PAY可享「Fami!ce霜淇淋買1送1」；即日起至1/14，限時3天推出Let’s Café特濃美式咖啡2杯優惠價65元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵2杯優惠價75元，皆為大杯、冰熱不限，且可手機寄杯隨時享用，同品項上限10杯。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN現煮咖啡系列，自即日起至1/15止，限時4天只要單筆消累不限金額，指定商品買2送2，包括CITY CAFE濃萃美式、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY PEARL珍珠奶茶、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國熊津玉米鬚茶、農心海鮮烏龍麵等。

●萊爾富

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

即日起至1/14期間，萊爾富推出「限時殺5日」短促，祭出原鄉人系列的香蔥鮮肉包、香菇脆筍鮮肉包享加15元多1件，還有零食、蔬果汁與罐裝咖啡飲品皆享優惠。即日起至1/30，Hi-Life VIP APP內的整買零取祭出大杯系列的冰／熱美式咖啡享買20送20或冰／熱拿鐵咖啡享買20送15，只要在指定日期購買並存入APP中，即可分批領取或分享親友。

●OK mart

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

OK超商至1/12止，莊園級美式/拿鐵買2送1、大杯濃厚莊園級美式/拿鐵買2送1；於1/13限定推出，經典阿華田7折，特價35元、阿華田摩卡拿鐵7折，特價46元。

●陽光皇后

陽光皇后選舉日「凍蒜pizza」。圖／千葉餐飲集團提供
陽光皇后選舉日「凍蒜pizza」。圖／千葉餐飲集團提供

陽光皇后推另類選舉美食，以道地義式薄皮手捍Pizza外酥內軟，再配上大量選用台灣在地小農蒜頭，現撥香味十足。於1/13選舉當天，陽光皇后小碧潭店、嘉義中正大學陽光你好店與高雄SKMpark店，限量推出250個凍蒜Pizza，凍蒜價299元，只要購買凍蒜Pizza加價99元，蒜頭2倍加量，此外，當日點選主餐只要加價199元，就可以購買凍蒜Pizza！

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