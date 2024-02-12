可愛爆擊！ IG熱門信義區日式朝食屋「Nomonohe のものへ」 一開門就滿滿收藏玩具 早餐就改吃日式家庭料理

乍看還以為來到了日本街邊店！ 位於台北市信義區巷弄中，多了一間充滿日式風格的小店「Nomonohe のものへ」，外觀有如瑪俐歐遊戲風格設計，讓人忍不住駐足研究，這家店到底在賣些什麼呢？

「Nomonohe」日式風格家庭料理店，外觀有如瑪俐歐遊戲風格設計。圖／udn編輯攝影

提到這間「のものへ」，要先說起位於隔壁的「呷滴」，走的是昭和咖啡廳兼古物玩具店，而老闆於今年最新力作成立「Nomonohe」日式風格家庭料理店，從早上7點半就開始供應晨間日式朝食，連裝呈的容器都用超可愛的卡通人物餐具。

從外觀就讓人忍不住想一窺究竟、手寫菜單可愛感滿分。圖／udn編輯攝影

復古的傢具和物品，更顯時代感。圖／udn編輯攝影

一踏入店內就能看見各個角落都有滿滿的日本玩具和動漫收藏，有復古的傢具、舊時代的漫畫和電動機台，甚至還打造了一處像是櫻桃小丸子家裡的和室空間，連蠟筆小新的小白的家也放進店內，每個小細節都讓人忍不住拍個不停。

開放式廚房中島區，滿滿日式氛圍小物。圖／udn編輯攝影

滿牆的時代漫畫收藏和電動機台。圖／udn編輯攝影

店內供應的料理當然也是走經典日式路線，上午7:30至10:30供應早餐有「のもの經典朝食套餐」內含蛋沙拉和小倉紅豆烤吐司，以及水煮蛋、熱咖啡；「小丸子套餐」內含三種口味的飯糰、醃漬小菜和味噌湯；超級日式風味的「納豆定食」，到了10:30至下午14:30則供應午餐，共有3款定食套餐和3款飯糰組合餐可選擇。

水煮蛋裝扮成のものへ日文表情、連裝呈食物容器都用超可愛的卡通人物餐具。圖／のものへ提供、udn編輯攝影

店內各式各樣的日式雜貨及特色小物，一轉身就發現小驚奇，像是雞蛋上面特別印製的那個のものへ日文表情圖、美少女戰士坐在課桌椅上讓人分心、服務鈴標示牌寫著「沒事不要亂按、亂按剁手手」，讓人忍不住會心一笑。

漫畫卡通人物收藏品、讓人會心一笑的標語圖卡。圖／udn編輯攝影

和室頗像櫻桃小丸子的家，連蠟筆小新小白的狗屋也收藏。圖／udn編輯攝影

Nomonohe のものへ

地址：台北市信義區吳興街170巷1弄1號(鄰近台北101/世貿站捷運站)

營業時間：7:30~14:30 17:30~19:30(週三公休)

註：低消每人一個品項