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來自日本名古屋的道地日式蛋包飯！厚厚歐姆蛋好滑嫩，可加價製作「告白蛋包飯」驚喜無限

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

台北好吃的蛋包飯，NAGOYAナゴヤ 道地日式蛋包飯標榜來自日本名古屋的日式蛋包飯，由老闆從日本名古屋習回的手藝，坐落在台北捷運南京三民站附近的巷弄中，其水準廣受好評，破千則評論高達4.8分，可見其蛋包飯的受歡迎程度。

NAGOYAナゴヤ 道地日式蛋包飯店內是很溫馨的裝潢，座位數不算太多，沒訂位很容易需要候位，內用限時90分鐘，會依現場情況調整。

使用的是勤億蛋品。

餐具、開水皆自行取用，天氣冷時店內會提供熱湯，也可自行倒用。

熱湯醇郁好喝，瞬間身子都暖和了起來。

NAGOYAナゴヤ 道地日式蛋包飯的蛋包飯口味相當多，光是點餐就猶豫許久。

可加30元製作告白蛋包飯，在蛋包飯上寫上想說的話語，不管是慶生、告白、求婚等場合，絕對會讓對方獲得驚喜。

點選任一蛋包飯+110元可升級獨享餐，多了飲料、炸物和甜點，紅茶不澀很順口，可爾必思就很規矩，是小孩愛的口味。

炸物選了竹莢魚以及炸雞塊，趁熱吃口感最好，炸雞塊是日式的口感，皮脆肉嫩且多汁，雞肉本身有醃漬過，單吃就十分夠味，只是稍鹹了些；外酥內軟的竹莢魚，吃起來很香，加上美奶滋的相佐，鹹甜可口。

搭配紅心蛋包飯的起司豬排蛋包飯，紅心蛋包飯就是番茄炒飯，蛋包飯上還加了一匙番茄醬，酸酸甜甜的很開胃，是口味比較重的蛋包飯口味。

外酥內軟的起司豬排，起司的香滑濃增加整體的濕潤感，紮實而耐吃，滿足想吃肉的慾望。

奶油松露蛋包飯是聖誕節限定的餐點之一，也是當天點的三款蛋包飯中唯一有淋醬汁的料理。

醬汁是奶油白醬，搭配菇類料理，調味清爽，不會搶走松露的風采，蛋包內是奶油炒飯而非番茄炒飯，味道上一致不會太突兀，松露的香氣四溢，使整份蛋包飯獲得平衡，有種西式融合日式的料理感受。

製作時間需要比較久的漢堡排蛋包飯佐自製明太子醬，色香味俱全，愛明太子的朋友千萬不可錯過。

配菜搭配了紅蘿蔔、白蘿蔔、花椰菜，紅白蘿蔔口感透軟清甜，巨無霸花椰菜口感稍硬，沒有醬料搭配，純粹只有蔬菜本身的味道，比較單調些。

蛋包飯搭配的是番茄炒飯，沒有另外加番茄醬，因此口味沒有起司豬排蛋包飯來的重。超厚實的歐姆蛋蛋香四溢，非常軟嫩。

漢堡排的牛肉比例吃起來似乎比較高，肉味濃郁，不乾而肉汁充沛，上方的炙燒明太子醬畫龍點睛，甜甜的平衡漢堡排的肉味，絕配。

甜點選的是咖啡凍和柚子奶酪，咖啡香且濃郁，完全不甜膩，柚子奶酪的奶香配上柚子的香氣，十足好吃。

以日式蛋包飯為主軸的餐廳，用餐空間溫馨舒適，蛋包飯口味多樣有特色，歐姆蛋超厚實好吃，台北推薦好吃的日式蛋包飯，不容錯過。

NAGOYAナゴヤ 道地日式蛋包飯 | 粉絲頁

電話：02-3765-5066

地址：台北市松山區南京東路五段23巷6弄8號

營業時間：11:30–14:30, 16:30–20:30

備註：只收現金

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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