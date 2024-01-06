1／7最後一天！ 台北唯一「這一鍋」西門吃到飽結束營業 2月全新轉型賣「酸菜魚」

被網友喜愛的「這一鍋」火鍋吃到飽，是西門町知名吃到飽火鍋，也是全台北唯一吃到飽型態的「這一鍋 皇室秘藏鍋物」。有網友日前指出「西門町火鍋吃到飽 又少了一間，1/7就要結束了」，並分享請大家把握時間作最後巡禮。

圖／翻攝YT@海霸威食遊影記

「這一鍋皇室秘藏鍋物」以麻而不辣的御膳麻辣鍋受饕客喜愛，台北唯一的一家火鍋吃到飽型態的店家位於西門町，以448元能吃到牛雞豬的CP值吃到飽方案，台北西門店結束營業後，全台的「這一鍋」吃到飽型態店就只剩下台中分店了。

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而這一鍋皇室秘藏鍋物官方臉書，也於1/5(昨)宣布「1//8（一）這一鍋西門町SHARE MORE將華麗轉身。2月，期待「魚」你再相見」，並指出將由這一鍋旗下品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」接手進駐，開賣酸菜魚！