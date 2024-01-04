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聚餐省荷包！ 頂呱呱「24塊新春雞塊餐」、必勝客「7款13吋大比薩」 統統只要199元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱、必勝客提供
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聚餐省荷包快收下！ 頂呱呱即起至1/14期間限定優惠，祭出超殺限定3款「開啟好雞運」組合、必勝客加碼祭出「7款13吋大披薩」只要199元優惠！

圖／頂呱呱提供
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頂呱呱迎新春，讓大家好康滿滿省荷包！主打經典台式風格薄皮嫩雞的「新春6塊雞餐」，內含3塊原味炸雞、3支原味雞腿，鮮嫩多汁讓人吮指難忘，特價299元，下殺83折；雞翅飽滿扎實的「炎上雞翅新春餐」，含辣味炸雞2塊、辣味雞翅4支，期間限定299元；「滿福雞塊新春餐」則是阿勇雞塊24塊、可樂系列(M)2杯，配上頂呱呱獨家「田園醬」，優惠組合199元，現省131元。

圖／頂呱呱提供
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圖／頂呱呱提供
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必勝客進入2024年馬上推出「超值必勝嗑」好康，即日起至1/19前，平日外帶7款13吋大披薩「只要199元」！除了黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，再包括全新經典三重起司，共多達7種口味可選擇，還能加碼免費升級「薄脆餅皮」超好康！

圖／必勝客提供
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需要提醒大家的是，必勝客從1/9起將「羅勒青蔬」口味將調整為「五辛奶素」，此波優惠於1/12不適用，且為平日外帶限定優惠活動。

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