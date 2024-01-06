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摩羯、水瓶座快看！ 1月壽星生日禮「幾歲就送幾隻」 陽光皇后贈雞翅山、泰滾送藍鑽蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁、陽光皇后提供
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁、陽光皇后提供

2024年首月帶給壽星們好康消息！ 想大口開嗑與自己歲數相同的美食份量，可以到陽光皇后義式料理餐廳兌換「雞翅山」，或是海鮮控更要選擇泰滾火鍋來嚐嚐超大一盤的藍鑽蝦，快轉給摩羯、水瓶座的朋友吧！

陽光皇后持續對壽星們祭出優惠，只要加入陽光皇后Line@好友，領取「雞翅生日禮壽星券」，且提前三天以上以電話訂位預約，就能四人同行以上，每人低消一份主餐且需滿500元以上，「當月壽星」幾歲送幾隻雞翅，最高可送20隻；而「當日壽星」則是幾歲送幾隻雞翅無限量！

圖／陽光皇后粉絲頁
圖／陽光皇后粉絲頁

需注意的是，目前於新北京站小碧潭店和高雄SKM Park店舉行，每日每店限量組數，額滿即不接受生日優惠預訂，一桌限兌換一份生日禮，需出示身分證件核對。

海鮮控的壽星們一定要嚐！泰滾 Rolling Thai於2024年也繼續推出「當月壽星活動」，於全台門市只要於前3天訂位並出示身分證，內用消費單點餐點之金額滿2,000元即可享有「當月壽星幾歲送幾隻藍鑽蝦」優惠

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲頁

需注意的是，一桌一位壽星須攜帶證件核對，兩位以上壽星可以拆桌，而最低兩人用餐單點滿1,600元即可贈送。

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