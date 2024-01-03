吃爆！ 全台第1支 Matcha One「草莓紗織蒙布朗」快閃中山南西誠品 前30名再送龍年御守

日本爆夯的「紗織蒙布朗」又有新作！ 平安京茶事旗下品牌「Matcha One」將於即日起至1/31止，快閃中山店的誠品生活南西店，除了帶來了全台第一支「草莓紗織蒙布朗」，首3日的前30名消費者還有機會獲得「龍年御守」，2024第一趴快來吃爆蒙布朗！

圖／平安京茶事粉絲頁

Matcha One除了以經典的抹茶、栗子風味蒙布朗霜淇擄獲許多粉絲的心，這回還有超療癒的草莓紗織蒙布朗快閃中山站，以特殊機器榨擠出直徑只有1毫米的栗子草莓醬細絲，包覆住香濃的草莓冰淇淋，每一支草莓紗織蒙布朗的頂端，還會放上一整顆的精選草莓，除了備有好吃的台灣大湖草莓外，也還可「加價升級」為極限量的「日本紅草莓(每顆70元」或「日本白草莓與粉色草莓(每顆100元，依市場浮動調整)」。

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即日起至1月底，Matcha One南西誠品快閃店，菜單上除了提供經典栗子、抹茶紗織蒙布朗(甜筒330元、紙盒300元)、草莓紗織蒙布朗(甜筒350元、紙盒320元)，還能買到濃郁香甜的抹茶、草莓霜淇淋(120元/支)。

圖／平安京茶事粉絲頁

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配合開幕好康，即起至1/5上午11:30現場排隊購買紗織蒙布朗前30位民眾，完成平安京茶事粉專指定留言，即有機會獲得「京都龍年御守」乙只，抹茶控、草莓控別錯過，快來追！

圖／平安京茶事粉絲頁

matcha one 誠品生活南西快閃店

活動期間：2024/01/03-01/31

活動地點：台北市中山區南京西路14號(誠品生活南西1樓正門)