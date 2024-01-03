快訊

藍委公布高端董事會錄音檔控詐國家補助 高端提告了

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃爆！ 全台第1支 Matcha One「草莓紗織蒙布朗」快閃中山南西誠品 前30名再送龍年御守

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

日本爆夯的「紗織蒙布朗」又有新作！ 平安京茶事旗下品牌「Matcha One」將於即日起至1/31止，快閃中山店的誠品生活南西店，除了帶來了全台第一支「草莓紗織蒙布朗」，首3日的前30名消費者還有機會獲得「龍年御守」，2024第一趴快來吃爆蒙布朗！

圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

Matcha One除了以經典的抹茶、栗子風味蒙布朗霜淇擄獲許多粉絲的心，這回還有超療癒的草莓紗織蒙布朗快閃中山站，以特殊機器榨擠出直徑只有1毫米的栗子草莓醬細絲，包覆住香濃的草莓冰淇淋，每一支草莓紗織蒙布朗的頂端，還會放上一整顆的精選草莓，除了備有好吃的台灣大湖草莓外，也還可「加價升級」為極限量的「日本紅草莓(每顆70元」或「日本白草莓與粉色草莓(每顆100元，依市場浮動調整)」。

圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

即日起至1月底，Matcha One南西誠品快閃店，菜單上除了提供經典栗子、抹茶紗織蒙布朗(甜筒330元、紙盒300元)、草莓紗織蒙布朗(甜筒350元、紙盒320元)，還能買到濃郁香甜的抹茶、草莓霜淇淋(120元/支)。

圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

配合開幕好康，即起至1/5上午11:30現場排隊購買紗織蒙布朗前30位民眾，完成平安京茶事粉專指定留言，即有機會獲得「京都龍年御守」乙只，抹茶控、草莓控別錯過，快來追！

圖／平安京茶事粉絲頁
圖／平安京茶事粉絲頁

matcha one 誠品生活南西快閃店

活動期間：2024/01/03-01/31

活動地點：台北市中山區南京西路14號(誠品生活南西1樓正門)

編輯推薦

霜淇淋 抹茶 誠品

相關新聞

吃爆！ 全台第1支 Matcha One「草莓紗織蒙布朗」快閃中山南西誠品 前30名再送龍年御守

全台第1支！ Matcha One「草莓紗織蒙布朗」快閃中山南西誠品 吃爆抹茶、草莓蒙布朗&霜淇淋 再送龍年御守

有星冰樂！星巴克連兩日「第二杯半價」 經典3飲品這樣點週週買一送一

繼2024第一波限時買一送一後，星巴克將於1/4、1/5連續兩天再推「第二杯半價」，包含星冰樂系列，邀請顧客一同喝飲品迎接週末。此外，外送平台foodomo另有每週三至五的「好友分享日...

法國必吃馬卡龍PIERRE HERMÉ 台灣首店開幕時間表曝光

有「法國第一名馬卡龍」、「馬卡龍界的愛馬仕」等威風稱號的「PIERRE HERMÉ」，全台正式首發店就快來了，目前在新光...

動作要快！CoCo都可「日式焙茶買1送1」一日限定　可不可「龍捲可頌棒禮盒」超夯被搶爆

全球手搖連鎖「CoCo都可」2024第一個好友日祭出「日式焙茶」買一送一，喝得到完整茶香、清爽解膩。而同為手搖人氣品牌的「可不可熟成紅茶」則攜手知名烘焙品牌推出「龍捲可頌棒」禮盒...

新年開喝試手氣！ 揪團喝「迷客夏」抽1年份飲料券、0元喝「春陽茶事」新品甜杏桂花烏龍

新年開喝試手氣！ 揪團喝「迷客夏」抽1年份飲料券、0元喝「春陽茶事」聯名新品

台灣就有扁可頌！ 韓國爆紅流行「可頌鍋巴」嚐鮮3店 超酥脆的餅乾零嘴、夾著冰淇淋吃更美味

台灣就有扁可頌！ 韓國爆紅流行「可頌鍋巴」嚐鮮3地點 酥脆餅乾零嘴、夾著冰淇淋吃更美味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。