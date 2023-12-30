2024「跨年元旦美食優惠」20家up！ 速食享「買1送1」 王品、馬辣、牛角3集團齊發 火鍋、燒烤、牛排優惠統統有

2023進入最後倒數，一路美食陪伴到2024年！ 為大家整理「元旦連假美食優惠」，無論是連鎖速食或品牌餐廳，都趁這一波跨年相聚時刻，紛紛祭出優惠好禮，快來選擇你最愛的牛排、火鍋、燒烤、速食作為跨年美食餐吧！

●麥當勞

圖／麥當勞提供

「麥當勞全球版APP」即日起至12/31祭出多張優惠券，包括大薯、薯餅、6塊麥克雞塊、經典那堤(熱)、中杯可樂/可樂Zero/雪碧等人氣商品「買1送1」。同一期間，購買「四盎司牛肉堡系列」，單點加贈中薯/金黃地瓜條，套餐加贈4塊麥克雞塊，還有超值全餐買就送小杯玉米湯/勁辣香雞翅，以及消費滿額現金折抵，如單筆消費滿200元折20元、滿300折30元，最高滿1,000元現折100元。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡即日起至2024/1/1，早餐買摩斯豬排堡加中杯摩斯咖啡，或胡麻豚燒福堡加大杯冰紅茶，享優惠價每組89元；多人分享餐優惠價每套299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、雞塊1份、及大杯冰紅茶2杯。點心盒優惠價299元，內含摩斯雞塊3份及方塊薯餅2份、及大杯冰紅茶2杯。中杯拿鐵咖啡或卡布奇諾2杯，優惠價120元，也可加10元升級中杯黃金地瓜拿鐵。

另外，元旦開賣MOS Order APP「安心取溫馨送」大杯冰紅茶「買20杯送20杯」，自元旦至2024/2/15止，MOS Order APP「安心取溫馨送」獨家推出「低碳植米薑燒珍珠堡及摩斯雞塊套餐」，買5送1，「摩斯鱈魚堡及摩斯雞塊套餐」，買5送1，「黃金夯地瓜及大杯冰紅茶」，買5送1。

圖／摩斯漢堡提供

即日起至2024/1/14，加碼推「陪你倒薯餐」含V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜，優惠價109元；「跨年單人餐」含主餐4選1有超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、摩斯鱈魚堡、或摩斯炸蝦堡、方塊薯餅、摩斯雞塊及大杯冰紅茶，優惠價189元。同一期間，「安心取溫馨送」摩斯咖啡大杯46杯只要2024元；大杯黃金地瓜冰奶茶或中杯黃金地瓜拿鐵2杯，優惠只要120元。

●拿坡里

圖／拿坡里官方粉絲團

即日起至2024/1/3，拿坡里炸雞專賣店「八塊酷滋炸雞桶」含6塊腿排和2隻雞腿，限時「買1送1」，2桶只需399元；還有「胡椒雞翅」組合也享「買1送1」，優惠價120元。

●肯德基

餐點示意圖。圖／肯德基提供

即日起至2024/1/31，肯德基首選優惠組合「中華送禮神氣」（代碼23951），內含原味蛋撻12顆、上校雞塊20塊，優惠價359元。

●必勝客

圖／必勝客提供

即日起至2024/1/8，必勝客推大披薩限時優惠，只要使用「PK雙饗卡APP」，即享三個13吋大披薩只要888元，爽吃3種口味。

●漢堡王

圖／漢堡王官網

即起至2024/1/1，漢堡王推「堡贈快樂」優惠，購買指定套定「霸王椒麻系列」或「勁濃起司系列」，任1件贈辣薯球(小)、任2件贈4塊雞塊+辣薯球(小)、任3件贈6塊雞塊+中飲+辣薯球(小)。

●王品集團

青花驕。圖／王品集團提供

即日起到明年1/31，王品集團火鍋品牌推出開鍋刮刮樂，中獎率百分之百，讓鐵粉們刮出一整年好運氣。到「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」部分門市跨年，有機會獲得整單95折優惠或青花烏龍茶、北海道生食級干貝及九孔鮑魚等加菜好禮，最大獎是價值近萬元金牌。

到「尬鍋」出示身份證姓名對中「鍋之女神 ㄍㄨㄛ、ㄓ、ㄋㄩˇ、ㄕㄣˊ」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐，整單打88折。

尬鍋。圖／王品集團提供

加入「和牛涮」LINE好友領券，四人同行消費頂級和牛套餐，憑券可兌換市價990元，澳洲金牌純血和牛肋眼或紐約客一份，數量有限、送完為止。

12/31晚上九點後到「初瓦」內用消費，每人贈送調酒一杯。燒肉吃到飽「肉次方」，推出每點一壺1500ml指定飲品加1元就多一杯400ml。

肉次方。圖/王品提供

慶祝「金咕」新店開幕，即日起加入LINE官方帳號獲優惠券，2024/1/1前使用享「3人同行75折，4人同行7折」。2月底前，加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」。單筆消費餐點滿千或選購任一款瓶裝酒可得1枚代幣，可於現場挑戰娃娃機或扭蛋機。

金咕。圖／王品提供

●馬辣集團

2024年1月升級活動自1/1起至1/31止，2成人以上同行，只要其中一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「168」任2碼(可重複，例如11、66)，提前至少一日預訂並主動告知參加升級活動，出示相關證件，即可享有以下優惠。

馬辣。圖／馬辣集團

「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

「熊一頂級燒肉」：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。

「哞哞屋和牛燒肉」：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」可享「雲林北港烏魚子吃到飽」，並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

哞哞屋。圖／馬辣集團

「夯下去新潮和牛燒肉」：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

「涮樂和牛鍋物 食べ放題」：選擇「極上和牛放題」方案可享三點蟹每成人1隻。選擇「極上三和牛放題」、「世界四大和牛放題」方案可享三點蟹吃到飽。

涮樂和牛鍋物。圖／馬辣集團

「狗一下居酒食堂」：單點方案全桌單點消費滿1千元，即贈「香烤鮭魚肚」1份，可累贈。

狗一下。圖／馬辣集團

●東京牛角全品牌

牛角Buffet。圖／東京牛角股份有限公司提供

自跨年夜至 2024/1/31 期間，至「牛角日本燒肉專門店」、「牛角 Buffet」、「しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店」和「牛角次男坊日本燒肉丼專門店」，用餐均可獲得「三人同行85折優惠券」。

しゃぶしゃぶ温野菜日本涮涮鍋專門店。圖／東京牛角股份有限公司提供

而元旦當天，只要到旗下任一品牌，加購指定商品只要11元，包含「牛角日本燒肉專門店」鹽醬牛舌、「牛角 Buffet」牛角牛小排、「温野菜日本涮涮鍋專門店」日本帶殼牡蠣，與「牛角次男坊日本燒肉丼專門店」啾啾牛肉等。

●岩漿火鍋

圖／岩漿餐飲提供

即日起至12/31，微風信義「岩漿火鍋」推三大優惠，只要來店消費，就可免費贈送招牌菜「火焰炙燒豬(售價549元)」，選購日本產地直送「日本黑毛和牛三叉(原價1699元)」還能享有優惠價999元；同時，再加碼贈送期間限定食材「鮮魚大滿貫」兌換券一張(售價699元)。

●柒息地居酒屋

圖／柒息地串燒居酒屋提供

連鎖串燒居酒屋「柒息地」，即日起到2024/1/15期間限定推出超狂的「火雞佛套餐」5折優惠，兩串現烤的火雞佛串燒，搭配一整碗火雞佛麻油雞湯，麻油清香入口，一份火雞佛套餐只要240元。

●Mister Donut

圖／Mister Donut提供

即日起至2024/1/1期間，Mister Donut任選10入甜甜圈即可享299元優惠。

●瀧厚炙燒熟成牛排

圖／瀧厚炙燒熟成牛排提供

瀧厚炙燒熟成牛排，自1/5至2/1期間，推出「菲你莫屬 1起吃頓飯」活動，點用老饕菲力牛排，即可以銅板１元升級雙拼法式牛肝菌菇燉飯，現省199元；1/15開設全台第12家店，將插旗宜蘭新月廣場，自1/15至1/31，推出限定主廚鴨胸，同步推「限定鴨箱寶現省100」活動，身分證字號英文「G」的鄉民享現折抵100元。