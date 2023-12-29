終於來了！精品奶茶「BLIKE」進軍台北 「分號拿鐵」領軍3新品搶先看 「開幕優惠＋必點飲品」報你知

台北也有了！來自台中的精品奶茶「BLIKE」將於2024元旦正式插旗台北，開設全台第三家門市。「BLIKE」台北店打造簡約都會感，為附近消費者提供飲品新選擇，也預計於2/1推出季節限定「分號拿鐵」、「引號拿鐵」及「破折號拿鐵」，而在新品上市前，還有哪些經典必點就跟著udn小編一起看下去吧！

來自台中的精品奶茶「BLIKE」將於2024/1/1正式插旗台北。圖／光村映像提供

「BLIKE」預計於2024/2/1推出季節限定「分號拿鐵」、「引號拿鐵」及「破折號拿鐵」等三款新品。圖／BLIKE提供

繼台中公益店、新竹金山店後，精品奶茶「BLIKE」將於明年1/1插旗台北手搖熱區延吉街，「BLIKE」主打超越想像的奶茶，每間門市設計與各所在城市連結打造獨具特色的風格，台北延吉店便以「簡約、現代感」為核心，顯眼的金屬紅Logo及整體空間營造都會氛圍，搭配精品奶茶和質感杯身，光是拿著飲料就超好出片。

BLIKE台北延吉店。圖／光村映像提供

季節限定新品

除了迎來插旗台北的好消息外，「BLIKE」預計於2024/2/1推出季節限定「分號拿鐵」、「引號拿鐵」及「破折號拿鐵」等三款新品，「分號拿鐵」嚴選斯里蘭卡西南部茶園莊園直送高品質茶葉；而「引號拿鐵」則以分號拿鐵為基礎，加入由牙買加銀丘莊園藍山咖啡製成的咖啡凍，口感再升級。擁有可愛名稱的「破折號拿鐵」還能喝到波本香草帶來的獨特香氣。

破折號拿鐵、分號拿鐵。圖／BLIKE提供

經典人氣飲品

此外，品牌人氣菜單則有喝得到奶味、柑橘香及太妃糖風味的「旨拿鐵」、擁有可可和堅果香尾韻的「儂拿鐵」，以及純茶系列「BLIKE藍山」等，皆選用產自斯里蘭卡的極品茶葉，每款喝起來都超特別。品牌更霸氣推出「免費加料」，可以在飲品中加入Q彈珍珠或清爽茶凍。

經典推薦飲品有「旨拿鐵」、「儂拿鐵」及純茶系列「BLIKE藍山」。圖／BLIKE提供

慶開幕優惠

為歡慶「BLIKE」台北延吉店開幕，2024/1/1至1/31整整一個月，全台門市同慶祭出「點大杯享中杯價」及「點中杯現折10元」的活動。延吉店更獨家加碼，現場消費加贈一組5入進口茶包，每日限量50組，送完為止。

圖／BLIKE提供

BLIKE 台北延吉店

試營運：2024/1/1

地址：台北市延吉街153-10號

營業時間：11:00-19:00