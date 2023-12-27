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要漲價了！ 板橋知名「小潘蛋糕坊」蛋黃酥漲價5元 元旦起每顆售價40元
又一家名店漲價了！ 新北市板橋鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」宣布調漲，昨(26日)公告113年1月1日起，蛋黃酥調漲為一顆40元，每顆貴5元。
小潘蛋糕坊因原物料持續調漲，宣告調整價格，「為維持產品品質，將於113年01月01日起，蛋黃酥調漲為一顆40元，造成不便，敬請見諒。」
調漲之後，小潘蛋糕坊蛋黃酥6入盒裝為240元，10入盒裝400元。
另外，近期人氣美食還有「屯京拉麵」全品項都調整，其中最受關注的「超值東京豚骨拉麵」每碗售價來到360元；北市「驥園川菜餐廳」以雞湯最著名，明年元月1日也調漲雞湯和部分菜色售價，漲幅最高的品項是「脆筍雞湯」每鍋由3000元調漲至3600元。
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