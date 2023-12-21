漢堡王太狂了！ 憑「麥當勞甜心卡」買A送B、免費升級雙層華堡 加碼聖誕趴「買1送1」超省開吃
漢堡王超佛心！ 台灣麥當勞才剛宣佈部分品項調漲，「這一間」漢堡王卻祭出「買A送B」超值優惠餐點，還推出免費升級雙層華堡，更應景的是聖誕開趴「買1送1」超省錢優惠全台都可以吃得到。
漢堡王在官方臉書公告，即日起至12／31「松山店」推出限定優惠，「聽說隔壁麥麥最近漲價跟整修，本王怎捨得堡貝瘦錢包與餓肚子呢？」，只要憑麥當勞甜心卡至松山漢堡王臨櫃點餐，享買A送B優惠，例如：買六塊雞塊或大薯(A)，送小杯飲料(B)。此外，憑券或圖片至松山店臨櫃點華堡套餐，還可免費升級雙層華堡。
同步迎接聖誕節，漢堡王推出各種開趴優惠等你來拿，無論在官網、臨櫃、自助機點餐，全台門市都可憑優惠條碼或出示圖片享優惠價，如薯條(中)、四塊雞塊、脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、小華堡皆享「買一送一」，還有限量版茴香柑橙海老鱈魚堡+小薯+中可組合139元、雙起士牛肉堡雙套餐168元等，讓大家一路痛快吃到2024年。
台灣麥當勞更換最新菜單，多了「1+1星級點」69元新選擇外，還有「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、「四盎司牛肉堡」、「雙層四盎司牛肉堡」重磅回歸，而部分產品調整價格「最多貴6元」，平均調幅2.4%。
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